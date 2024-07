Több ezer utódja lehet annak a holland férfinak, aki kontroll nélkül adományozta spermáját a világ minden országában

Jonathan Jacob Meijer hosszú szőke hajú, kék szemű, hibátlan a mosolya, zenél, járja a világot, minden hónapban más országban készít videóblogot, korábban tanárként dolgozott, aztán úgy döntött, felajánlja a spermáját, hogy ezzel segítsen pár embert, akiknek természetesen úton nem lehetett gyerekük.

Meijerről a Netflix készített dokumentumsorozatot, miután kiderült, hogy nem csak öt családnak adott spermát, ahogy azt minden egyes adományozás előtt állította.

A férfinak csak Hollandiában 5-600 gyereke lehet, világszerte pedig legjobb esetben is csak ezer, de inkább több.

Natalie mindig is szeretett volna gyereket, egy leszbikus párkapcsolatban azonban ezt összehozni nem olyan egyszerű. Abban is biztos volt, hogy magánúton intézkedne, a spermabankok ugyanis a donor anonimitására hivatkozva nem adnak ki adatokat, így a születendő gyerek 18 éves koráig nem léphet kapcsolatba a biológiai apjával. Márpedig Natalie szerette volna, ha a spermadonor nem csupán egy anonim donorként funkcionálna gyereke életében.

Natalie és párja Suzanne már a fotók alapján szimpatikusnak találták Jonathan Jacob Meijert. A férfi megjelenése és viselkedése élőben is lenyűgözte őket, pláne azok után, hogy az első donorjelöltjük egy furcsán viselkedő, kopasz, sebhelyes férfi volt, aki élőben már közel sem volt olyan szimpatikus mint online, a profilja alapján. Meijer azt mondta, maximum öt családnak szeretne spermát adományozni, és örül, hogy ők lehetnek az öt család egyike.

Évekkel később Natalie-t azzal hívta fel Suzanne, hogy gyorsan menjen haza, otthon pedig egy újságcikket mutatott, ami egy olyan spermadonorról szólt, aki Hollandia-szerte csapott be családokat, azt hazudva, hogy csak pár családnak adományozott spermát. Hollandiában az előírások szerint egy donor maximum 12 családnak adhat mintát. Ez a férfi azonban szinte az összes létező holland spermabanknál regisztrálta magát, illetve magánúton is adományozott spermát. A cikkből kiderült, hogy bár mindenkinek azt mondta, maximum öt családnak tervez spermát adományozni, a férfinek akár ezer gyereke is lehet Hollandiában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Németországban, gyakorlatilag minden létező országban. Natalie és Suzanne azonnal tudták, hogy a cikk Meijerről szól, aki nekik is adományozott spermát.