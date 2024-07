Nem választotta be a háznagyok közé a Patrióták Európáért jelöltjét az EP, Deutsch Tamás csalódott

Nem választotta be a háznagyok közé a Fidesz EP-képviselőcsoportja, a Patrióták Európáért jelöltjét az európai parlament. A frakciót vezető Deutsch Tamás csalódott, szerinte a képviselők többségét adó baloldali blokk „több millió uniós választópolgár akaratát vette semmibe” azzal, hogy nem szavazott Szekeres Pálra.

Az egykor háromszoros paralimpiai bajnok vívó, olimpiai bronzérmes tőröző Szekeres 2013-ban vonult vissza a sporttól. Szerinte azért nem támogatták a jelöltségét, mert konzervatív, magyar és kerekesszékes.

A Fidesz az európai parlamenti választások után eredetileg a Giorgia Meloni-vezette Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakciójához akart csatlakozni - ami a választás után a harmadik legnagyobb tömörüléssé vált - de az olasz kormányfő elutasította a magyar kormánypárt kérését, miután finn, belga, cseh és svéd képviselők is jelezték, hogy oroszbarátsága miatt nem látják szívesen Orbánt. A Fidesz talált is egy kifogást, hogy ne tűnjön úgy, mintha vesztett volna: miután felvették a szélsőséges AUR-t (a Románok Egyesüléséért Szövetséget) is az ECR-be, Kocsis Máté bejelentette, hogy valójában ők nem akarnak csatlakozni. Így született meg az Orbán által kezdeményezett új jobboldali pártcsalád Patrióták Európáért néven.

A frakcióhoz csatlakozott a Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés és Matteo Salvini olasz Ligája is.

Deutsch szerint bár a választók politikai értelemben a változásra szavaztak, „a baloldali blokk - a néppárt, a szocialisták, a zöldek, a liberálisok és a kommunisták - a változatlanság pártján állnak”, a választók akaratát akár „a demokrácia szabályainak megsértése árán is igyekeznek figyelmen kívül hagyni”, és az EP működésére vonatkozó uniós jogszabályokat sem tartják be, ha ez ellentétes a hatalmi törekvéseikkel.

A szerdai, háznagyokról szóló választás vereségén túl a Patrióták Európáért két másik jelöltje, Klara Dostalova és Fabrice Leggeri a keddi alelnöki szavazáson sem kapott elegendő szavazatot. A fideszes képviselő szerint mindez csak növeli a frakció és a magyar kormánypárti delegáció „harci kedvét”.

Az EP jövő héten tart szavazást a szakbizottságok elnöki és alelnöki tisztségeiről, ahol a Patriótáknak, mint a harmadik legnagyobb pártcsaládnak két-három elnöki és nyolc-tizenkettő alelnöki pozíció járna. Előfordulhat azonban, hogy egyes pártcsaládok annak ellenére sem kapnak alelnöki és háznagyi helyet, hogy a méretük alapján járna nekik, a parlament többség ugyanis összefog ellenük és politikai kordonba - cordon sanitaire - zárja őket. Ez jelenleg két pártot érint: a német szélsőjobboldali AfD vezette Szuverenistákat és az Orbán–Le Pen vezette Patriótákat.

