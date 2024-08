Milák Kristóf olimpiai bajnok 100 méter pillangón

Milák Kristóf 49,90 másodperces idővel megnyerte a 100 méteres pillangóúszás döntőjét. Ezzel ő lett a versenyszám első magyar olimpiai bajnoka.

A magyar úszó negyedik olimpiai érmét szerezte, ugyanezen a távon Tokióban ezüstérmes volt. Párizsban pedig a 200 méter pillangón szerzett ezüstje után második érmét szerezte. Milák Darnyi Tamás és Egerszegi Krisztina után harmadik magyar úszóként tudott két olimpián is egyéni aranyérmet nyerni.

Milák mögött a kanadai Liendo lett a második 49,99 másodperccel és a kanadai Kharun a harmadik 50,45 másodperccel.

Milák hosszú utat járt be második olimpiai aranyérme előtt. 2022 után motivációs problémák jelentkeztek nála, emiatt a versenyzést is felfüggesztette. Kihagyta a 2023-as és a 2024-es világbajnokságot is. Csupán idén februárban jelentette be, hogy újrakezdte az edzéseket. Közleményében azt írta, hosszabb pihenőjére testileg és mentálisan is szüksége volt.

Olimpiai felkészüléséről nagyon kevés információ állt rendelkezésre, ezért csak találgatni lehetett a formájával kapcsolatban. A júniusi belgrádi Európa-bajnokságon azonban aranyérmet szerzett 100 méter pillangón.

Párizsba végül napokkal a magyar úszócsapat után utazott ki, váltóban nem is állt rajthoz. Első helyen jutott be a 200 méter pillangó döntőjébe, ahol 170 méterig vezetett is, azonban a franciák szupertehetsége, Léon Marchand lehajrázta, így csak második lett.

Két nappal később 100 méter pillangón folytatta a versenyzést. Az előfutamban és a középdöntőben is a legjobb időt úszta, így első helyen jutott be a döntőbe.