Törvénytelen a Google monopóliuma

Törvénytelenül tartotta fent monopóliumát a Google a keresőmotorok piacán, mondta ki a columbiai kerületi bíróság az amerikai Igazságügyi Minisztérium által indított perben hétfőn. Az ítélet szerint a Google tulajdonosa, az Alphabet a jogszabályokat megsértve lehetetlenítette el versenytársait, írja a BBC.

Az Alphabet közölte, hogy fellebbezni fognak az ítélet ellen. A vállalat szerint a bírói döntés elismeri, „hogy a Google kínálja a legjobb keresőmotort, de arra a következtetésre jut, hogy nem szabad könnyebben elérhetővé tennünk”. A vállalat ügyvédjei szerint a felhasználók azért használják a Google keresőmotorját, mert az jobb, mint a többi.

photo_camera Fotó: TAYFUN COSKUN/Anadolu via AFP

A büntetés mikéntjéről még nem döntött a bíróság. A minisztérium rendszerszintű könnyítést kért, ami akár a vállalat felosztását is jelentheti. Az Igazságügyi Minisztérium 2020-ban több nagy techcég ellen is trösztellenes pert indított. A Google-el az volt a baj, hogy az online keresőmotorok piacának mintegy kilencven százalékát ellenőrizte.

„A Google monopolhelyzetben van, és monopóliumának fenntartása érdekében akként is viselkedett” – írta 277 oldalas véleményében Amit Mehta kerületi bíró. A per során kiderült az is, hogy 2022-ben húszmilliárd dollárt, azaz nagyjából 7200 milliárd forintot fizetett a Google az Apple-nek, hogy a Google adhassa a Safari böngészők alapértelmezett keresőmotorját. Ez az Apple működési bevételének mintegy 15 százalékát is kitehette.