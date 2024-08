A szerbek föltámadtak, az USA gálázott, a franciák végre megmutatták, a németek csak hozták a formájukat

Kialakult a legjobb négy mezőnye a férfi kosártornán: Németország–Franciaország és USA–Szerbia elődöntők lesznek csütörtökön. A keddi negyeddöntőkön nagy meglepetés nem született, talán csak a franciák viszonylag sima győzelme volt váratlan Kanada ellen, mivel a házigazdák a csoportmeccseken nem mutattak meggyőző játékot.

A keddi játéknapot és ezel az egyenes kieséses szakaszt az aktuális világbajnok és a csoportmeccseken is nagyon magabiztos Németország kezdte Görögország ellen. A kétszeres NBA MVP (2019, 2020) Giannis Antetokounmpo vezette görögök jobban kezdtek, de a második negyedre befogta őket a jóval egységesebb, kiegyensúlyozottabb német válogatott. A negyedik negyedre már pár pontos, de stabil előnnyel fordultak rá a németek, ezután a görögöknek – főleg inkább Antetokounmponak – csak arra maradt erejük, hogy egyszer még öt pont körüli hátrányra zárkózzanak föl. 76–63 lett a vége, Németország a várakozásoknak megfelelően simán jutott az elődöntőbe.

Délután a Szerbia–Ausztrália meccs nagy meglepetésnek indult. A valamivel esélyesebb szerbek nagyon gyengén kezdtek, az ausztráloknak – leginkább a 36 éves, NBA-veterán és válogatottspecialista Patty Millsnek, és a 22 éves fiatal sztár, nyáron Chicagóba igazolt Josh Giddeynek – szinte minden sült. A második negyed elejére már 24 pont volt az ausztrálok előnye, úgy tűnt, Szerbia éremreményei elúsztak. De nem adták föl, Pesic edzőnek volt elég taktikai ötlete és bevethető játékosa a padon, átalakította a védekezést, Patty Mills nyakára küldte Aleksza Avramovicsot, sőt két centert tartott egyszerre pályán, Jokic mellé Nikola Milutinov is beszállt. A szerbek pedig szép lassan elkezdtek visszakapaszkodni. A harmadik negyedre már csak 12 pont hátránnyal futottak ki, a negyed közepére pedig kiegyenlítettek, sőt átvették a vezetést. A negyedik negyedben szinte végig vezettek egy-két ponttal, a rendes játékidő vége előtt két másodperccel Patty Mills bravúros kosárral, Nikola Jokic vészesen közeledő keze fölött egyenlített. A hosszabbításban aztán Jokic bemutatta, hogy miért őt tartják néhány éve a világ legjobb kosárlabdázójának, és miért választották idén harmadszor is az NBA legértékesebb játékosának. Az utolsó percekben gyakorlatilag egymaga elintézte a győzelmet és a továbbjutást: dobást blokkolt, labdát szerzett, lepattanót szedett, és begyötört két nagyon szenvedős kosarat is. Hoszabbítás után 95-90-re győzött Szerbia.

Azóta kiderült, hogy ez volt az első eset az olimpiák történetében, hogy kosárcsapat 24 pontos hátrányból nyerni tudott.

photo_camera Dwight Powell (7-es számmal, kanadai) és Evan Fournier (fehérben, jobbra, francia) kortárs táncbemutatója. Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

A házigazda Franciaország az NBA-ben év újoncának választott Victor Wembanyamával és az év védőjátékosával, Rudy Goberttel (plusz Evan Fournier, Bilal Coulibaly, Guerschon Yabusele és a többiek) nem kezdte túl jól a tornát. A csoportmeccseken simán kikapott a németektől, Brazíliát ugyan legyőzte, de Japán ellen csak egy hihetetlen mázlikosárral harcolta ki a hoszabbítást, majd a győzelmet. Kanada pont ellenkezőleg: három győzelem a csoportban (Ausztrália, Görögország, Spanyolország), a klubjában topformában játszó, az NBA MVP-szavazásán Jokic mögött második helyezett Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) vezette csapat, RJ Barrettel (Toronto Raptors) és Dillon Brooksszal (Houston Rockets) magabiztosnak és hatékonynak tűnt. (Bár Jokic denveri csapattársa, az idei NBA-playoffban elég enervált Jamal Murray itt az olimpián, a kanadai válogatottban sem mutatott semmit.)

Ezek után a lelkes hazai közönség előtt játszó franciák erős kezdése meglepetés volt, az pedig még nagyobb, hogy a kanadaiak a meccs végéig nem találtak magukra, csak a negyedik negyed közepén sikerült kétszer öt pontra megközelíteniük az első negyedtől végig tíz pont körüli előnnyel vezető házigazdákat. Murray megint borzasztó dobóformában volt, de most Dillon Brooks is pocsék napot fogott ki. A franciáknál viszont Vincent Collet edző nagy megleptésre padon tartotta a sztárcenterét, a védőspecialista Rudy Gobert-t, helyette inkább Yabusele-t (Real Madrid) és Cordiniert (Virtus Bologna) játszatta, akik ketten összesen negyvenkét pontot szerezve a franciák legjobbjai voltak. Wembanyama is hasznosan játszott, volt néhány szép megmozdulása, de ez az Euroleague-sztárok meccse volt. A vége 82–73.

photo_camera Antonio Davis (LA Lakers) végre azt csinált a palánk alatt, amit akart. A védők nem zavarták. Itt például zsákolt. Fotó: JAMIE SQUIRE/AFP

Az utolsó negyeddöntő ígérkezett a legsimábbnak: a csoportmeccseken is kimelkedő, papíron pedig mindenkinél klasszisokkal erősebb USA az egyérteléműen leggyengébb továbbjutóval, Brazíliával csapott össze. (Ez a brazil csapat egyébként még néhány csoportkörben pechensen kiesett válogatottnál is gyengébbnek tűnt. Dél-Szudánnál és a Spanyolországnál biztosan, de talán Puerto Ricónál is.) A találkozó néhány perc után amolyan All Star-típusú gálameccsé komolytalanodott: miután az amerikaiak elhúztak harminc ponttal, és akkor dobtak kosarat, amikor akartak, már maguk is illetlennek érezték a védekezést, így aztán önfeldten hajigáltak a csapatok két és fél negyeden át, 122–87 lett vége, és végre Antonio Davis is úgy mozgott a pályán, mint aki tudja, hol van (13 pont, 8 lepattanó). Mind a tizenkét amerikai játékos pályára lépett, és mind pontot is szerzett. A legtöbbet Devin Booker (18) és Anthony Edwards (17). LeBron James most is motivált és hatékony volt (12 pont, 9 assziszt), Stephen Curry most is inkább csak nézőnek jött. Mint a csoportmeccseken. Embiid tette még oda magát (12 perc alatt 14 pont, 7 pattanó), egyrészt a fujjoló francia közönség miatt, másrészt, mert a brazilok nem tudtak mit kezdeni a jóval magasabb és erősebb amerikai centerekkel.

Az elődöntőkben, csütörtökön az Egyesült Államok ismét Szerbiával találkozik. Az első csoportmeccsen, másfél hete az amerikaiak viszonylag simán, 26 ponttal nyertek.

A másik ágon a francia–német összecsapás is ismétlés lesz; a csoportban, múlt pénteken 85–71-re győztek a németek.