Változó vájbok: Walz alelnöki jelölésével a demokraták örömöt és normálisságot ígérnek a MAGA-világgal szemben

Kedden eldőlt, hogy Tim Walz lesz Kamala Harris és a Demokrata Párt alelnökjelöltje a novemberi amerikai elnökválasztáson, este már meg is volt az első közös kampányrendezvényük Philadelphiában. És a helyszíni beszámolók szerint az esemény nagyon más hangulatban telt, mint ami a közelmúltig jellemezte a demokrata eseményeket: a két politikus tele energiával és optimizmussal, kifejezetten magabiztosan lépett színpadra, és 12 ezer nagyon lelkes néző előtt gúnyolódtak Trumpon és alelnökjelöltjén, JD Vance-en.



photo_camera Harris és Walz kedd este Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Az, hogy Walz legyen a párt alelnökjelöltje, közel sem volt magától értetődő fejlemény: Minnesota állam, ahol második ciklusát tölti kormányzóként, nem számít csatatérállamnak, Walz maga pedig országosan kevéssé ismert politikus. Egy hónappal ezelőtti felmérés szerint tíz amerikaiból hét nem tudott annyit róla, hogy véleményt formáljon a személyéről. Viszont ugyanebből a felmérésből derült ki az is, hogy akik tudták, hogy ki ő, azok jellemzően inkább jó véleménnyel voltak róla.

Épp ez lehet Walz egyik nagy erénye a kampány során: hogy az emberek alapvetően kedvelik. A 60 éves kormányzó korábban hosszú éveken át volt középiskolai tanár, ahol társadalomtudományokat tanított, mellette edzette a középiskolai futballcsapatot, megnyerve az állami bajnokságot is, és 24 éven át volt a nemzeti gárda tagja. Walz Nebraskában született, és sok szempontból megtestesíti a közép-nyugati ideált: vadászik, kiismeri magát a vidéki élet dolgaiban, és mint az elemzések rendre írják róla, egyszerre lehet alkalmas arra, hogy megszólítsa a városi és a kisvárosi, vidéki szavazókat. Ha pedig maga Minnesota nem is számít csatatérállamnak, a környéken több olyan állam is van, amit a demokratáknak mindenképp meg kéne nyernie, és ahol Walz személye hozhat némi pluszt, még ha az vitatott kérdés is, hogy az alelnök személye mennyit számít a választások során.

A politikai legendárium szerint Walz szinte véletlenül keveredett bele a politikába: 2004-ben Mankato városkájában volt tanár, amikor elkísérte pár diákját George W. Bush kampányrendezvényére. A biztonságiak átvizsgálták a diákokat, és az egyik diák pénztárcájában találtak egy matricát, ami Bush kihívóját, John Kerryt népszerűsítette, ezért utána kikérdezték erről. Walz olyannyira felhúzta magát a történteken, hogy csatlakozott Kerry kampányához, és annyira bevonódott a munkába, hogy egy évvel később úgy döntött, indul a helyi kongresszusi választáson. A 2006-os választás egyik nagy meglepetése volt a győzelme: egy stabilan republikánusnak tartott, rurális körzetből tudott bejutni a Kongresszusba, és utána több alkalommal újraválasztották, összesen 12 éven át volt képviselő. Majd elindult kormányzónak, és sima győzelmet aratott.