Folytatódik a hőség, kedden már közel 40 fok is lehet

Továbbra is napos, száraz idő lesz az országban. Hétfő éjszaka 17 és 22 fok között várható a legalacsonyabb hőmérséklet, kedden pedig 32 és 37 fok között alakulnak majd a csúcsértékek. A Dél-Alföld egyes részein 40 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet.

Csapadékra hétfő éjszaka az északnyugati, északi határnál, kedden napközben az ország északnyugati, északi harmadában, elsősorban a hegyekben van esély.



Egy nagy kiterjedésű anticiklon miatt Európa többi részén is hasonlóan meleg van. Az afrikai eredetű, szubtrópusi légtömeg már nemcsak Dél-Európában, hanem Franciaországban is 40 fok körüli csúcshőmérsékleteket okoz. Az időjárás egyedül Európa északnyugati és északkeleti területein változatosabb, arrafelé eső, zápor, sőt zivatar is előfordul. (via MTI)