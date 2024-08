Globális egészségügyi vészhelyzetet hirdethet a WHO a majomhimlő terjedése miatt

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kinevezett független szakértők szerdán fognak összeülni, hogy eldöntsék globális egészségügyi vészhelyzetet jelent-e a majomhimlő-járvány. Döntésüket majd a WHO főigazgatójával, Tedros Adhanom Ghebreyesus-szal közlik, egyúttal ajánlásokat is megfogalmaznak a betegség terjedésének megállítására.

A vakcinagyártók már most sürgősségi engedélyért folyamodhatnak a WHO-nál, amely lehetővé tenné nemzetközi szervezetek (például a UNICEF) számára az oltások beszerzését.

Az Afrikai Betegségmegelőzési Központ globális szolidaritásra szólított fel, rámutatva, hogy a régiónak 10 millió adagnyi oltóanyagra van szüksége, de jelenleg csak 200 ezerhez férnek hozzá. A központ egyébként még ezen a héten kontinentális veszélyhelyzetet hirdethet ki.

Idén már legalább 13 afrikai országból jelentettek majomhimlős eseteket, az elmúlt hónapban négy újabb országban is felbukkant a fertőzés, Burundiban, Kenyában, Ruandában és Ugandában. Idén eddig 517-en haltak meg és 17 541 fertőzöttet azonosítottak.

Az elmúlt hetekben fokozódott az aggodalom a járvány miatt, miután a vírus újabb és a korábbinál halálosabb törzse átterjedt a Kongói Demokratikus Köztársaságból szomszédos országokba. (Politico)