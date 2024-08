Nagy utat járt be Elon Musk, mire Trump támogatója lett

Pár év alatt nagy változások mehettek végre Elon Musk világképében, mire hétfő este eljutott odáig, hogy kedélyesen elbeszélgessen Donald Trumppal a Twitterből lett X-en zajló élő közvetítésben és közben ismét megerősítse, őt támogatja a novemberi választásokon. Musk évtizedes demokrata szavazóból lett Biden heves kritikusa, és most egy olyan elnökjelöltet támogat, aki korábban épp a Musk vagyonát megalapozó iparág visszaszorítását ígérte.



photo_camera Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Musk nemcsak a világ egyik leggazdagabb embere, de Trumphoz hasonló mértékben igényli az állandó figyelmet, így előzetesen akadtak bőven, aki kettejük beszélgetésétől emlékezetes eseményt reméltek. Ez azonban az értékelések szerint nem annyira jött össze, Trump a kampányeseményeiről jól ismert paneleket vette újra végig, miközben időnként egymás vállát lapogatták, hogy mennyire nagyszerűek mindketten.

Ha valami emlékezetes lett végül, akkor az a döcögős start: a beszélgetés jelentős, mintegy 40 perces késéssel indult csak el, mivel technikai problémák léptek fel, és sok hallgató nem tudott csatlakozni az élő streamhez. Musk szerint kibertámadás érte az oldalt, de a BBC-nek nyilatkozó technológiai szakértő szerint a látott jelek alapján ez kevéssé valószínű, és inkább csak az X rendszere nem tudta kezelni a szokottnál nagyobb érdeklődést.

A napokban részletesen írtunk arról, hogy Trump és a kampánycsapata Kamala Harris színre lépése óta látványosan nem találja a ritmust, és egyelőre nem látni, hogyan tervezik visszavenni a kezdeményezést a demokratáktól. A hétfői beszélgetés utólag nem tűnik egy ilyen trendfordító eseménynek, Musk érdemi kérdések helyett kedélyes hangnemet ütött meg, miközben Trump például azért méltatta a Tesla vezérét, hogy mennyire hatékonyan tud kirúgni embereket. Az interjúként beharangozott program során Musk végig hagyta szabadon kalandozni Trumpot, és egyetlen hamis vagy félrevezető állítását se tette helyre vagy kérdezett vissza rájuk, így Trump például az emelkedő tengerszintek csak több óceánparti ingatlanhoz vezetnek majd.

Természetesen Kamala Harris neve is többször felmerült, akit Trump nevezett harmadoszályúnak, inkompetensnek és radikális baloldali holdkórosnak is, ugyanakkor dicsérte a külsejét, főleg a Time magazin címlapjára készült illusztrációt, amiről Trumpnak a saját felesége jutott eszébe. A volt elnök beszélt arról is, hogy a belföldi ellenfeleik veszedelmesek, mint a külföldi ellenfelei az országnak, és méltatta Oroszország, Kína és Észak-Korea vezetését, mivel a legjobbak a területükön, és mert kemények, okosak és elvetemültek. Musk pedig egy ponton arról beszélt, hogy útelágazáshoz értek, és a megfelelő utat kell választania az országnak, amit szerinte Trump képvisel.

Nem innen indultak

Az, hogy Musk mennyire látványosan állt be Trump mögé az idei kampányban, annak fényében meglepő lehet, hogy egészen a közelmúltig kifejezetten viharos volt a viszony kettejük között.