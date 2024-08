Népszava: Új kereskedelmi szuperhivatalt kaphat Nagy Márton

Nemzeti Kereskedelmi Hivatal néven új csúcsszervezetet hoznának létre, ami az élelmiszer-biztonságért és kiskereskedelemért lenne felelős, írja a Népszava.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A lap szerint a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium alá kerülő új hivatalhoz meglehetősen sokféle feladatot rendelnének, akár más tárcáktól átcsoportosítva is. Ide kerülne többek között a Miniszterelnökség alá tartozó kormányhivataloktól a fogyasztóvédelmi ellenőrzés, a kereskedelempolitika területe, valamint az élelmiszer-biztonság is. Utóbbiról a lap szerint még nem született végső döntés, a területért megosztva felelős Agrárminisztérium és a Miniszterelnökség küzd ez ellen, mert a presztízsveszteség mellett sokmilliárdos bevételtől esnének el.

A nagy átszervezés már januárban elkezdődhetett, azóta a Nemzetgazdasági Minisztérium felelősségi körébe tartozik a kereskedelem és a fogyasztóvédelem. A lap szerint a közigazgatás karcsúsítása mellett az egyéni ambíciók is szerepet játszanak az újabb átalakításában,

Nagy Márton vállalkozott arra, hogy „kihozza a maximumot” az ágazatból, ehhez jóváhagyást is kapott.

A Nébih által üzemeltetett élelmiszer-biztonsági laboratóriumi hálózatért megy még a harc, ha ezek is az új csúcshivatalhoz kerülnek, akkor velük együtt mennének az élelmiszerlánc-felügyeleti díjak is. Ez igen jelentős összeg, az utolsó ismert adat szerint 2021-ben 16,3 milliárd forintot vallottak be a cégek.

Az átszervezés állásáról biztosat nem tudni, a lap szerint augusztus közepén megszülethetnek a szükséges jogszabály-módosítások és szeptember elsejétől indulhatna el az új hivatal.