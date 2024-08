Az amerikai külügyminiszter szerint most van „talán az utolsó lehetőség” az izraeli túszok kiszabadítására

„Ez egy döntő pillanat. Valószínűleg a legjobb, talán az utolsó lehetőség arra, hogy hazajuttassuk a túszokat, és hogy tűzszünetet érjünk el” – mondta Jichák Hercog izraeli elnökkel való találkozása során Anthony Blinken amerikai külügyminiszter Tel-Avivban.

photo_camera Fotó: KEVIN MOHATT/AFP

Blinken a tűzszüneti megállapodásról azt mondta: „Itt az ideje, hogy megtörténjen”. Szerinte fontos, hogy senki se tegyen olyan lépéseket, amik kisiklathatják a folyamatot. „Azon dolgozunk, hogy biztosítsuk, hogy ne legyen eszkaláció, hogy ne legyenek provokációk, hogy ne legyenek olyan lépések, amik bármilyen módon eltávolíthatnak minket attól, hogy ezt a megállapodást megkössük”. A külügyminiszter a Hamász október 7-i támadása óta kilencedszer látogatott a Közel-Keletre, hétfőn a tervek szerint találkozik Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel is.

photo_camera Fotó: KEVIN MOHATT/AFP

Joe Biden május végén vázolta fel azt az izraeli tűzszüneti javaslatot, ami azóta a Hamász és Izrael közti tárgyalások alapját képezi az Egyesült Államok mellett Katar és Egyiptom közvetítésével. A javaslat három szakaszból áll, a túszok elengedését, a Gázában tartózkodó izraeli csapatok visszavonását és az övezet újjáépítését is magába foglalhatja.

A hónap elején Izrael és a Hamász egymást vádolta a haladás akadályozásával: a terrorszervezet szerint Izrael új feltételeket vezetett be, az izraeli kormányfő hivatala szerint azonban ez nem történt meg, a Hamász követel huszonkilenc módosítást a javaslaton. A terrorszervezet nem is vett részt a múlt csütörtöki tárgyaláson. (via Guardian)