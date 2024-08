Lehet, hogy esni fog augusztus 20-án, a tűzijáték megtartásáról aznap döntenek

Augusztus 20-án nagy valószínűséggel az ország több részén is esni fog. A HungaroMet előrejelzése alapján a délutáni óráktól nagyobb eséllyel és számban az ország északnyugati felén számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az intenzívebb cellákat elsődlegesen felhőszakadás, de jégeső is kísérheti.

A Dunántúlon helyenként megerősödik majd az északi szél, másutt csak zivatarok környezetében lehet erős, viharos széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 37 fok között valószínű, délkeleten lesz majd a legmelegebb. Éjszaka 20 fokra csökkenhet a hőmérséklet.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár azt írta a Facebookon, hogy a Szent István-napi rendezvénysorozat előkészítéséért és biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs augusztus 20-án fizikailag is együtt ülésezik.

Kovács szerint nem ismétlődhet meg a 2006-os tragikus kimenetelű augusztus 20-ai rendezvény, mert az operatív törzs szükség esetén bármelyik rendezvényhelyszínen be tud avatkozni. Ha kell, az esti tűzijátékot is le is tudja állítani.



A szakemberek megerősített szolgálattal és erre az alkalomra telepített figyelő-mérő állomásokkal folyamatosan nyomon követik az időjárás alakulását. Kovács azt írta, ha elhalasztanák a tűzijátékot, az arról szóló döntést minden lehetséges formában és csatornán megosztják.

Ha nem fog esni, kedd este ismét a világ legnagyobb tűzijátékát tartják meg Budapesten. A tűzijáték pontos árát még nem közölte a kormány, Barkóczi Balázs DK-s politikus szerint 15 milliárd forintot költenek az augusztus 20-ai programokra. (via MTI)