A MÁV 72 órája vívja a haláltusáját, Lázár János pedig csendben nézi

Évek óta nem volt olyan nehéz helyzetben a magyar vasút, mint az elmúlt 72 órában. Megszoktuk, hogy Magyarországon a vonatok gyakran késnek, néha kimaradnak, ritkán pedig baleseteznek is. Azt is tudjuk, hogy nyáron ezek a hibák gyakrabban előfordulnak, mint az év többi részében. De a vasúttársaság elmúlt 72 órája még a MÁV-roncsderbihez szokott magyarokat is meglepte.

A vesszőfutás szombat délben kezdődött, amikor eltört a sín Szabadbattyán és Kiscséripuszta között, így teljesen leállt a forgalom a dél-balatoni vasútvonalon. Ez a vonal nyáron az ország második legfontosabb vasútvonala, az InterCityk óránként közlekednek rajta, de egyéb vonatok is használják. Egy átlagos nyári hétvégén is több ezren vonatoznak a Balaton déli partján, ráadásul ezúttal Strand Fesztivál is volt Zamárdiban, így még többen választották a vasútvonalat.

photo_camera Pótlóbuszra várakozó utasok Székesfehérváron Forrás: VEKE/Facebook

Hiába állított forgalomba a MÁV pótlóbuszokat Székesfehérvár és Lepsény között, a járművekre nem fért fel mindenki, így több ezer utasnak a tűző napon kellett várakoznia a következő szabad buszra. A vasúti forgalom végül délután 5 órakor indulhatott újra, 20 kilométer/órás sebességkorlátozás mellett. A vonattorlódások miatt azonban még késő este is 40-80 perces késésekkel közlekedtek a vonatok, a vonalon csak vasárnapra állt helyre teljesen a menetrend.

A MÁV normális üzeme azonban csak fél napig tartott. Vasárnap kora este ugyanis a Keleti pályaudvar bevezető vágányain kisiklott a Kolozsvárról érkező Claudiopolis InterCity, így teljesen leállt a forgalom az ország legfontosabb pályaudvarán. A Keleti a lehető legrosszabb időpontban esett el: a nyár utolsó vasárnap estéjén.

A baleset több ezer ingázó és nyaralásról hazatérő utas életét bonyolította meg. A Miskolc felől érkezőknek Kőbánya-felsőn, a Békéscsaba irányából érkezőknek pedig Rákoson kellett leszállniuk a vonatukról, hogy alternatív közlekedési módra váltsanak. A Győr és Pécs felől érkező utasok egy fokkal jobban jártak, mert Kelenföldnél fel tudtak szállni a 4-es metróra.

photo_camera A kisiklott vonat vasárnap este Fotó: MÁVINFORM

Miközben a Keletinél zajlott a dráma, a Nyugatiba tartó ceglédi fővonalon is megbénult a közlekedés, miután Cegléd közelében autóval ütközött a záhonyi InterCity. A helyszínelés miatt vasárnap este leállt a forgalom az egyik vágányon, az elindított vonatok pedig csak 30-90 perces késésekkel tudtak közlekedni a másik vágányon.

Bár a MÁV vasárnap este még úgy számolt, hogy hajnalban befejeződhet a Keletinél kisiklott vonat műszaki mentése, a munka hétfőre is áthúzódott, így reggel nem tudott kinyitni az ország legfontosabb pályaudvara. A kialakult közlekedési káoszt pótlóbuszokkal próbálta kezelni a MÁV, de az utastájékoztatás bőven hagyott kívánnivalót maga után. A Keleti menetrendi kijelzője például teljesen sötét volt délelőtt, csupán néhány hősies vasutas próbálta informálni a tanácstalan utasokat.

A hétfő reggeli káoszt tovább fokozta, hogy a Kassáról – az elesett Keleti helyett – Hatvanba tartó Intercity Mezőkövesdnél elgázolt egy embert, így az egyik vágányon le kellett állítani a forgalmat. Fél órával később a váci fővonalon is hasonló baleset történt, a személyvonat Felsőgödnél elgázolt egy embert, így az ország egyik legforgalmasabb elővárosi vonalán is leállt a forgalom az egyik vágányon.

Bár úgy tűnt, ennél reménytelenebb már nem lehet a helyzet, nem sokkal később újabb rossz hír érkezett. A ceglédi fővonal budapesti szakaszán eltört a sín, így Kőbánya alsó és a Nyugati pályaudvar között az egyik vágányon le kellett állítani a forgalmat. A pályahiba miatt 20-30 perces késést szedtek össze a vonalon közlekedő vonatok.

A tragikus 72 óra 72. órájában pedig a kegyelemdöfést is megkapta a MÁV. A Szombathelyről Budapestre tartó InterCity a Balaton északi partján ütközött egy teherautóval, így teljesen leállt a forgalom az észak-balatoni vonalon. Az utasokért pótlóbuszokat küldött a MÁV, a menetidő pedig 1-2 órával nőtt meg a vonalon.

Végül 73 órát kellett várni, hogy a botrányos hétvégével kapcsolatban egy vezető is megszólaljon. Pafféri Zoltán, utolsó hetét töltő MÁV-vezérigazgató a Keleti pályaudvarnál tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy csak kedd délelőtt állhat helyre a forgalom a pályaudvarnál.

photo_camera Pafféri Zoltán sajtótájékoztatót tart Fotó: Németh Dániel/444

Pafféri szerint felelőtlenség lenne konkrétabbat mondani a kisiklásról, mert a baleset okait még vizsgálják. Első ránézésre azt látják, hogy az egyik váltó alkatrésze tört el, de nem tudják, ez a baleset okozója vagy következménye volt-e.

Egy ilyen botrányos 72 óra után Pafféri nyilatkozata is elégtelennek tűnik, de Lázár János közlekedésért felelős miniszter még ennyit sem tett. A szombati síntörés idején a tihanyi Tranzit Fesztiválon latte avokádóról, birspálinkáról és Magyar Péterről elmélkedő miniszter ugyanis mélyen hallgat a történtekről.