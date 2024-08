Ausztráliában törvénybe iktatták, hogy a munkaidőn kívül nem kell elérhetőnek lenni

Életbe lépett egy törvény Ausztráliában, ami arra jogosítja fel a munkavállalókat, hogy a munkaidejükön kívül büntetlenül hagyhassák figyelmen kívül a munkával kapcsolatos e-maileket és telefonhívásokat.

Egy tavaly közzétett felmérés becslése szerint az ausztrálok évente átlagosan 281 ki nem fizetett túlórát dolgoztak. A törvény szerint nem lehet majd semmilyen szankcióval büntetni azokat a munkavállalókat, akik nem teszik elérhetővé magukat munka után.



A törvény viszont azt nem tiltja, hogy a munkaadók kapcsolatba lépjenek munkaidőn kívül is az alkalmazottaikkal. Azt is előírja, hogy a vitás helyzeteket a munkáltatónak és a munkavállalónak meg kell próbálnia maguk között rendezni, de ha ez nem sikerül, akkor a Fair Work Commission (Igazságos Munka Bizottság) is közbeléphet. A bizottság kötelezheti arra a munkáltatót, hogy ne zaklassa munkaidőn kívül a beosztottjait, de azt is elrendelheti, hogy a munkavállaló mégis válaszoljon a megkeresésre, ha a bizottság értelmetlennek találja visszautasítást.

A bizottság utasításainak be nem tartása akár 19 000 ausztrál dollár pénzbírságot vonhat maga után egy alkalmazott esetében, vagy 94 000 ausztrál dollárt egy vállalat esetében. (BBC)