Hiába tombolt a kánikula, nem vonzotta a Balaton a magyarokat

Júliusban a turisztikai szálláshelyeken 2,4 millió vendég összesen 6,6 millió vendégéjszakát töltött el, a vendégek száma 4,1, a vendégéjszakáké 2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, derül ki a KSH legfrissebb adataiból. Ehhez a növekedéshez a belföldi turizmus semmit sem tudott hozzátenni, kevesebb magyar kevesebb időt töltött pihenéssel a statisztika szerint.

A belföldi vendégek száma 0,5 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,3 százalékkal mérséklődött. A turisztikai régiókat megnézve látszik, hogy

a magyarok egyre kevésbé preferálják a Balatont, ami korábban a belföldi turizmus elsődleges célpontja volt. Az általunk itt eltöltött vendégéjszakák száma ugyan megugrott júliusban az előző hónaphoz képest, ám a tavalyi júliusinál mégis 0,4 százalékkal kevesebb vendégéjszakát számoltak a tó környékén.

A magyarok idén júliusban kevésbé preferálták Győr-Pannonhalma térségét is, ahol 10,2 százalékkal csökkent az általuk eltöltött vendégéjszakák száma, illetve a Mátra-Bükk és a Pécs-Villány régiókban is 7 százaléknál nagyobb mértékben esett vissza a vendégéjszakák száma.

Júliusban a belföldi turizmus nyertese is Budapest volt, itt 9,3 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek a magyarok, mint egy évvel korábban. Ennél vonzóbb csak Szeged és környéke volt a belföldi turisták számára, a tavaly júliusinál 10,6 százalékkal több vendégéjszakára maradtak a pihenni vágyó magyarok.

A szállástípusokat tekintve többen engedhették meg maguknak a szállodát, a vendégéjszakák 60 százalékát ezekben töltötték el a magyarok, ezek száma 5,9 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyeken eltöltött belföldi vendégéjszakák száma 1,4 százalékkal elmaradt a 2023. júliusitól.

A külföldi vendégeket Debrecen vonzotta

Idén júliusban 11 százalékkal több külföldi turista érkezett Magyarországra, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 5,4 százalékkal növekedett.

Elsősorban Budapestre, a Balatonra, valamint Debrecenbe és környékére szeretnek menni a külföldiek, ezekben a régiókban töltötték a legtöbb vendégéjszakát.

Tavaly júliushoz képest a hajdúsági főváros és környéke iránt nőtt arányaiban a legjobban az érdeklődés, itt 11,3 százalékkal emelkedett a külföldiek vendégéjszakáinak a száma. Budapesten 8,6, a Balatonnál 6,3 százalékkal több időt töltöttek.

A külföldiek körében Budapest környéke, valamint Szeged és környéke veszített a vonzerejéből tavaly júliushoz képest, 14,9, valamint 12,3 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma.

Míg a magyarok idén kevésbé preferálták a magán- és egyéb szálláshelyeket, ez nem mondható el a külföldi turistákról. Vendégéjszakáik 69 százaléka a szállodákhoz kötődött, ahol a külföldiek által eltöltött éjszakák száma 7,9 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyeken eltöltött külföldi vendégéjszakák száma 9,6 százalékkal nőtt 2023 júliusához mérten.

Az olaszok és a spanyolok felfigyeltek Magyarországra

Érdekes vetni egy pillantást arra táblázatra is, amely megmutatja, honnan is érkeztek a külföldi turisták hazánkba. A legnagyobb küldő országok tekintetében nem történt változás, a vendégéjszakák számát illetően azonban akadnak érdekességek. A legnagyobb küldő országok Németország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és az Egyesült Királyság, így volt ez egy évvel ezelőtt is. Az általuk eltöltött vendégéjszakák száma Csehországot leszámítva minden esetben növekedést mutatott. A cseh turisták ellenben kevésbé favorizálták most júliusban hazánkat, hiszen 11,8 százalékkal kevesebb vendégéjszakát töltöttek nálunk. Hozzájuk hasonlóan kevesebb időt töltöttek nálunk az oroszok, a románok, az ukránok és a hollandok is.

Az olasz, a svájci és a spanyol turisták viszont sokkal több vendégéjszakát töltöttek Magyarországon, mint tavaly júliusban.

Az olaszok vendégéjszakáinak száma 15,8, a svájciaké 26,1, a spanyoloké 26,2 százalékkal növekedett júliusban az előző évhez képest.

Elmarad ettől, mégis említésre méltó az ázsiaiak hazánkra irányuló figyelme, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 8,2 százalékkal emelkedett júliusban. Hogy milyen számban érkeztek Kínából turisták, nem derül ki az adatokból, országok szerinti bontást a földrészről nem közöl a statisztikai hivatal. Így az sem tudható, mennyire indokolt a kínai rendőrök bevetése a magyar utcákon.

Mindenesetre az elmúlt négy évben a júliusi hónapokat tekintve rendkívüli mértékben nőtt az az idő, amit az ázsiai turisták eltöltenek Magyarországon. Idén júliusban hétszer több vendégéjszakát jegyeznek, mint 2021-ben, az akkori 37 ezer után idén 267 ezret. Nagyobb növekedést csupán a szlovákok hoztak össze, 11-szer többet, igaz, ők még az ázsiaiaknál is kisebb bázisról indultak: a 2021 júliusi 17 ezres vendégéjszakát tornászták fel 197 ezerre.

Júliusban a turisztikai szálláshelyeken összesen bruttó 134 milliárd forint volt az árbevétel, ami folyó áron 12 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.