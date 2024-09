Atipikus focisérülés: tüsszentés miatt kell kihagynia egy meccset, mert fájnak a bordái

Mérkőzés közben sérült le a Bolton Wanderers focistája, ami azért elő szokott fordulni. Még az is jócskán megesik, hogy a sérülés annyira durva, hogy emiatt ki kell hagyni meccseket.

Az angol harmadosztályban játszó Victor Adeboyejo viszont úgy szedte össze ezt a sérülést, ahogy focimeccsen eddig senki: a Charlton elleni mérkőzésen akkorát tüsszentett, hogy belereccsentek a bordái - írja a Sky News.



Ivan Evatt edző elmondása szerint a focista a bordái közt és a hátában is kellemetlenséget érez, egyelőre nem derült ki, hogy törtek vagy repedtek-e a bordái.

Az edző mindenesetre megmagyarázta a helyzetet:

„Victor egy erőteljes srác, és a tüsszentései is erőteljesek.”



Victor Adeboyejo 1,8 méter magas és 75 kilós az adatlapja szerint.



Ritkán fordul elő ugyan, de nem lehetetlen, hogy egy erős tüsszentés komoly sérüléshez vezessen a szervezetben - írja a Házipatika. Összefoglalójukból kiderül, hogy a tüsszentés során a szem, a torok és a száj bezáródik, a mellkasi izmok gyors összehúzódása pedig szó szerint kipréseli a levegőt a légzőrendszerből, az így kiáramló levegő sebessége pedig akár a másodpercenkénti 15,9 métert is elérheti.

Hoznak pár elég plasztikus példát is csonttörésektől vizeletinkontinenciáig, ezt én most ide nem teszem be, de ide kattintva bele lehet mélyedni a témába.