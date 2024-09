Semjén a Bese-botrányról: Menthetetlen, visszataszító, botrányos

„Az egyházat és a keresztény közéletet egyaránt megrázták”, menthetetlenek és visszataszítóak, mondta Semjén Zsolt a múlt héten nyilvánosságra került papokat érintő botrányokról. Múlt pénteken, egy napon belül három Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében szolgáló papot függesztettek fel. Bese Gergő története folyamatosan a címlapokon van, de két másik plébános esete sokkal súlyosabb: R. Gábor és H. Róbert gyerekekkel szembeni szexuális visszaélést követhetett el. Előbbit már ki is zárta a papi rendből a pápa, és a bírósági tárgyalását várja, utóbbi ellen nyomoz a rendőrség. A miniszterelnök-helyettes a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szombati budapesti konferenciáján az MTI beszámolója szerint úgy fogalmazott:

Semjén ugyanakkor felvetette,

az egyház ellenségeinek és kritikusainak, akik a gender-ideológiát propagálják, nem azt kellene mondani, hogy "welcome to the club"?