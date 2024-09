Itt van, pedig senki se hívta: megjött a hullámzó frontrendszer

Megérkezett a hullámzó frontrendszer, melynek hidegfronti szakasza meglódult kelet felé - tudatta a HungaroMet, de ha nem mondják, nekem akkor is feltűnik, annyira fáj a fejem, hogy a szemgolyóim legszívesebben kiugranának a helyükről, és sikoltva szaladnának el egy frontrendszer nélküli, sötét szobába.

És itt még nincs vége: az egy dolog, hogy az ország nagy részében már esik az eső, de a csapadékzóna terebélyesedik, erősödik, miközben kelet, északkelet felé mozog.

A nap végéig a front helyenként 20-30 mm esőt is maga mögött hagyhat, a magasban pedig jelentős lehűlés érkezik - ezt már az Időkép írja, és ha nem lenne mindez elég, a következő napok időjárása sem lesz szívderítőbb.

Holnap Szent Mihály napja lesz, a népi jóslat szerint ha ezen a napon keleti szél fúj, nagyon kemény lesz a tél. Nos, az előrejelzés szerint a szél fújni fog, már csak az a kérdés, hogy honnan. Ami még lesz: felhők, eső, hűvös idő. Ősz.

FRISSÍTÉS, 11:43

Szomorú hangvételű cikkem megjelenése után tudatta a HungaroMet, hogy pénteken még hajnali melegrekord dőlt meg Budapesten, mivel egy hosszan elnyúló hullámzó frontrendszer (erről panaszkodtam fentebb én is ugyebár) előoldalán meleg levegő áramlott Magyarország fölé délnyugat felől. A fölénk érkező meleg levegő és a sok felhő miatt több helyen kifejezetten magas volt az éjjeli minimum-hőmérséklet is, a fővárosban Lágymányoson a leghűvösebb órákban is csupán 18,8 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet péntek hajnalban.

Ez pedig új fővárosi hajnali melegrekord.

A korábbi budapesti rekord erre a napra 18,1 Celsius-fok volt, amelyet 1932-ben jegyeztek fel Budapest Országút állomáson.