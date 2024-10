Fontos győzelmek: Bernie Sanders (83) lenyomott egy gyereket pingpongban

Miközben a világ túlnyomó többsége éppen Kamala Harris és Donald Trump hamarosan esedékes Nagy Megmérettetésére készül (ún. amerikai elnökválasztás), csodálatos videóval jelentkezett a balos-progresszív Bernie Sanders.

A szociáldemokrata vermonti szenátor „You're in trouble now, kid!” (Most bajban vagy, kölyök!) felkiáltással nekilát leiskolázni egy fejpántos kiscsávót a pingpong asztal mellett, hogy aztán rögtön a harmadik labdaérintésnél (5. másodperc a videóban)

felsüljön.

Ó, mondja Bernie, amitől a kissrác megtörik, a következő körben mellé üti ő is, mire a szenátor nekiáll hajkurászni a labdát.

Innentől a szociáldemokrata politikus visszafordíthatatlan előnyre tesz szert, a végén akkora lecsapással semmisíti meg ellenfelét, hogy az talán még a Holdról is látszik.

Bernie Sanders évtizedek óta a szociáldemokrácia megkerülhetetlen képviselője az Egyesült Államokban, világszintű ismertségre mégis csak 2021-ben, mémesülése évében tett szert, ezzel a képpel, ami Biden elnöki beiktatásán készült:

Mit érdekli őt a pompa?

A mémesülést is a maga szerethető, de határozott módján fordította a saját ügye hasznára: egyből kampányolásba kezdett, pólókra és pulcsikra nyomtatták a híressé vált képet, az abból befolyó pénzt pedig alapítványoknak és rászorulóknak adta.

Sanders jelenleg 83 éves, 2021 novemberében azt írta a Twitteren (régi szép napok, amikor még így hívtuk az X-et):

„Követelnünk kell, hogy az extrém gazdagok fizessék meg a részüket.”

Amire Elon Musk, a világ egyik leggazdagabb embere úgy reagált:

„Mindig elfelejtem, hogy te még élsz.”

Sanders egyébként annak ellenére is rendkívül népszerű progresszív politikájával a fiatalok körében, hogy még a most életkora miatt sokat kritizált (és tényleg nem igazán toppon lévő) Joe Bidennél is öregebb. 2020-ban Sanders visszalépett Biden javára.

