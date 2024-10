Már a rendőrség vizsgálja az atlétikai szövetség és Deutsch Tamás unokaöccsének szerződéseit

Polt Péter legfőbb ügyész ugyanis feljelentésként értékelte Vadai Ágnes, DK-s képviselő írásbeli kérdését. A politikus arra volt kíváncsi, hogy vizsgálják-e a Magyar Atlétikai Szövetség, annak vezérigazgatója és a fiának résztulajdonában álló Track and Race Kft. közötti szerződéseket. Polt válaszként közölte, feljelentésként értékelve, továbbította az anyagot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatójának.

Az atlétikai szövetség évi két verseny szervezésével bízta meg a Track and Race Kft-t a Zsivótzky Gyula program keretén belül. A Track and Race 2021-ben 185 millió forint plusz áfát kapott a MASZ-tól, 2023-ban pedig 181,5 millió plusz áfát. A szerződéseket Gyulai Miklós és Deutsch Balázs írta alá. A Track and Race Kft. ügyvezetője és résztulajdonosa Deutsch Balázs, Deutsch Péter fia. A cégben más cégeken keresztül részben tulajdonos maga Deutsch Péter is. (Ő egyébként Deutsch Tamás fideszes politikus testvére.)