Volt, aki egymilliós béremelést kapott a köztévénél 2022 és 2023 között

2023-ban is pert nyert a Demokratikus Koalíció (DK) a köztévével szemben, a Kúria pedig idén ismét kimondta, hogy az állami tévé bérlistája közérdekű adatnak számít, írja a DK pénteki közleményében. A köztévé azért nem akarta kiadni a listát, mert az szerinte üzleti titoknak minősül. Amikor 2022-ben is erre hivatkoztak, a Kúria akkor is kötelezte őket a kiadásra.

photo_camera Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) vezérigazgatója beszédet mond Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A két adatigénylésből a DK szerint az derült ki, hogy a köztévé alkalmazottai átlagosan 15 százalékos fizetésemelést kaptak – tehát az emelés nagyjából lekövette az inflációt. Azért voltak, akik ennél jelentősen nagyobb emelést kaptak: