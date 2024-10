Az egészségügyi államtitkár saját ingeit vasaló ötgyermekes családapaként szállt be a kismamás-apás szórólapos vitába

Vasárnap jelent meg a hír, hogy egy kismamáknak osztogatott tájékoztató füzetben nemcsak ahhoz adnak tippeket, milyen „hazajövős pakkot” kell összerakni egy újszülöttnek, hanem azt is javasolják, hogy a prospektusban életképtelen idiótáknak beállított apákról se feledkezzenek el a mindenórás kismamák. „Nem árt felkészülni otthonra több napi étellel és néhány kivasalt inggel” – hogy csak egy, a sor végén szívecskével lezárt példát említsünk az Anna, Peti, Gergő-könyvek apaképét idéző szórólapról.

A tájékoztatóról Halász Noémi, a Momentum szegedi alelnöke posztolt egyet a Facebookon, amiben többek között arról írt: „ezekben a hetekben, hónapokban épp a család felelőssége, hogy mindenben segítse az újdonsült anyukát, nem anyukának kell még a 0. gyermekét (=férj) babusgatni”, és nonszensznek nevezte, hogy „ezt egy kötelezően kiadott prospektusban komolyan leírják 2024-ben”.

A poszthoz „egy 5 gyerekes apuka, aki maga vasalja az ingjeit” aláírással bekommentelt Takács Péter egészségügyi államtitkár is azzal, hogy „magam is felháborítónak tartom” a szórólap tartalmát. Ez egy magáncég kiadványa, az abban leírtak „semmilyen formában nem tükrözik az egészségügyi kormányzat álláspontját”, és azt mondta, ő maga is mindent megtesz, hogy „csak szakmailag korrekt, üzleti érdektől mentes, családbarát szempontoknak megfelelő kiadványokat” kapjanak a védőnők.

A momentumos politikus erre nyílt levélben azt válaszolta: „Önök, mindent központosítottak, a védőnői hálózatot sorra rombolták az elmúlt évek során”, ezért „nem elvárható, hogy a túlterhelt védőnők ellenőrizgessenek minden továbbadásra kapott anyagot”. Szóvá tette azt is: „arra van kapacitás, hogy minden Önöknek nem tetsző könyvet befóliáztassanak, de arra nincs, hogy ellenőrizzék, milyen brosúrák jutnak el a védőnői hálózaton keresztül a kismamákig”. Azt is írta: reméli, hogy az egészségügyi kormányzat alaposan kivizsgálja, milyen úton, hány nőhöz jutott el ez a szórólap.