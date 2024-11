Szerda hajnalban valószínűbbnek tűnik a Trump-győzelem, de még érkeznek az eredmények

Hihetetlenül tömény kampány után, a közvélemény-kutatások alapján megjósolhatatlan végkifejlettel fordult rá az Egyesült Államok az elnökválasztásra.

Szerda hajnalban elkezdtek érkezni az eredmények, a nem csatatér államokban a várt eredmények születtek.

A csatatér államok még körömrágósak, de egyre több van, ahol vezet Trump.

A New York Times előrejelzése szerint nő az esélye annak, hogy Donald Trump visszatér a Fehér Házba. Ez az egyre nagyobb esély náluk 90 százalékot jelent.

Percről percre követjük az eredményeket, de aki nem akar sokat görgetni már korán reggel, annak összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

Még nem zárt minden szavazókör

Több mint 160 millió 18. életévét betöltött amerikai választópolgár dönt, de az eredményt nem az egyes jelöltekre szavazók abszolút száma dönti el, hanem egy elektori kollégium. A győzelemhez 270 elektori szavaztra van szükség. A választás napja hivatalosan a kedd, de több mint 75 millió választópolgár már vasárnapig leszavazott levélben; közöttük hagyományosan sokkal több a demokrata. Szerda hajnalban végéhez közeledik a szavazás, magyar idő szerint 5-kor zártak az urnák a nyugati parton, Idaho, Kalifornia, Oregon és Washington államokban. Idaho kivételével demokrata győzelemre lehet számítani. Hajnali hatkor zárt Hawaii (ott Harris nyert), hétkor pedig Alaszka.

Ahol nem voltak nagy izgalmak

A nem csatatér államokban az nyert, akire a közvélemény-kutatások szerint számítani lehetett. Harris nem tudta behúzni Iowát, ami alapvetően inkább republikánusnak számít, de a szavazás előtti napokban az amúgy meglehetősen megbízható mérésekket publikáló, nagy elismertségű Ann Selzer mérése Harrisnak adta volna.

photo_camera Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Csatatér államok

Észak-Karolina: Az AP szerint Trump nyert a csatatér államnak számító Észak-Karolinában, ami 16 elektori szavazatot jelent a számára. Trump 2016-ban és 2020-ban is nyert itt, de a demokraták nagy erőkkel mozgósítottak a kampány során, abban bízva, hogy tudnak fordítani.

Pennsylvania: A döntő fontosságú csatatér államnak tartott Pennsylvaniában 19 elektori szavazatot fog kapni a győztes, aki egyre nagyobb eséllyel Donald Trump lesz: 83%-os feldolgozottságnál több mint kétszázezer szavazat az előnye, a százalékok kedvelőinek: Trump-Harris: 51,3%-47,7%.

Wisconsin: a szavazatok 70%-os feldolgozottságánál Trump 51%-47,6% arányban vezet, itt 10 elektori szavazat sorsáról döntenek.

Arizona: Itt még csak a szavazatok felét számolták meg, Trump és Harris fej-fej mellett halad, magyar idő szerint reggel 6 körül Trump körülbelül 6000 szavazattal vezet, ez százalékokban kifejezve 49,8% vs. 49,4%. 11 elektori szavazatot kap a győztes.

Georgia: Végéhez közeledik a szavazatok feldolgozása, 93%-os feldolgozottságnál egyre biztosabbnak tűnik Trump győzelme, 50,8%-kal vezet, Harris eddig 48,5%-ot szerzett, ez több mint 120 ezres különbség Trump javára, 16 elektori szavazatról beszélünk.

Michigan: 42 százalékos feldolgozottságnál Trump 51,7%, Harris 46,5%-ot kapott, 15 elektori szavazatról döntenek.

Nevada: itt még kicsit várni kell, 2 százalékos a feldolgozottság. 6 elektori szavazatot visz magával, aki megnyeri az államot.

Abortusz és marihuána

A választásra jogosultak jelentős része nemcsak a következő amerikai elnök személyéről szavazhatott, hanem népszavazásokon is véleményt nyilváníthatott. Az elnökválasztással egy időben 146 népszavazást tartottak 41 államban, abortuszról, fűről, borravalóról és még számos egyéb kérdésről.

photo_camera Fotó: OCTAVIO JONES/AFP

Az abortusz legalizálásáról szavaztak Montana, Arizona, Missouri, Nebraska, Colorado, Florida, Maryland, Nevada, New York and Dél-Dakota államokban. Kamala Harris kampánya során végig az abortusz kérdésére támaszkodott, Donald Trump viszont más témákra, például a gazdaságra összpontosított, az újságíróknak sem árulta el, hogyan szavazott.

Népszavaztak Floridában az abortuszhoz való jog és a marihuána rekreációs célú legalizálásának alkotmányba foglalásáról. Mindkét esetben 60 százalékot kellett volna elérni, ez nem sikerült. Az abortusz 57, a marihuána 55,3 százalékot kapott. Az eredmények folyamatosan érkeznek, az előrejelzések szerint Maryland és New York államokban az abortuszhoz való jog támogatói lesznek többségben.

Egyéb finomságok reggeli kávé mellé

A floridai Mar-a-Lagóban lévő Trump-rezidencián van a republikánus elnökjelölt eredményvárója bulija, ahol több ismert ember is felbukkant: az idei kampányba nagy erőkkel beleálló Elon Musk mellett az egykori szélsőjobboldali brazil elnök, Jair Bolsonaro fia, Eduardo Bolsonaro, illetve a brit Nigel Farage is ott van az AP beszámolói szerint. Arról egyelőre nincs hír, hogy a látványosan Trump mellett kampányoló magyar kormány részéről ki van Mar-a Lagóban. Floridában egyébként a vártnál is nagyobbat nyert Trump.

Trump szerint ez volt a legjobb kampánya, jobb, mint a 2016-os vagy a 2020-as.

Kamala Harris és stábja a Howard egyetemen rendezkedett be, ide járt korábban a demokrata jelölt. Harris kampányfőnöke türelemre intette a kampány minden munkatársát az AP szerint, és azzal érvelt, hogy „a verseny szorossága pontosan az, amire készültünk”, és azt jósolta, hogy a verseny „a kora reggeli órákig nem kerül a fókuszba”.

Trump már nagyon korán, magyar idő szerint hajnali 1 körül tömeges csalást kiáltott. Az állítólagos philadelphiai csalásról semmilyen bizonyítékot nem mutatott be, és a saját kampánycsapata sem tudott ilyesmivel szolgálni. A város demokrata és republikánus tisztviselői egybehangzóan állítják, hogy ez dezinformáció, ilyen nem történt.

Valószínűleg Trump és Harris is beszédet mond hamarosan.