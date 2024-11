Schmidt Mária: Szájer József kiváló képességű, kipróbált harcos, akinek helye van a közösségünkben

„Szájer József kiváló képességű, kipróbált harcos, akinek helye van a közösségünkben. Büszke vagyok rá, hogy nálunk dolgozik. Minden percét élvezem, amikor vele beszélgetek. Meddig kell az ellenfél támadásaival foglalkozni? Ne érdekeljen már minket, mit írnak vagy mondanak! A karaván halad” – ezt Schmidt Mária mondta a Mandinernek adott interjújában, amikor arról kérdezték, „miért most” tér vissza Szájer József „a XXI. Század Intézet égisze alatt”, ahol „szellemi, szakmai, elemző, tanácsadói természetű” munkát végez majd.

photo_camera Szájer József az EP plenáris ülésén Strasbourgban 2019-ben Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Szájer visszatérését Schmidt jelentette be november elején, a napokban pedig az is kiderült, hogy a nagy visszatérést megtámogatják egy „beszélgetős könyvvel” is. A „Frontvonalban – Beszélgetések Szájer Józseffel” című könyv az egykori EP-képviselő elmondása szerint harminc éves politikusi tevékenységét foglalja össze egy 2020 októberében készült interjúban.

Szájer József 2020-ban mondott le az EP-mandátumáról és tűnt el a közéletből, miután egy 25 fős meleg orgiáról menekült el az ereszen át a koronavírus miatti lezárások alatt, de a rendőrök így is elfogták, és a belga ügyészség akkori közleménye szerint még ekit is találtak a táskájában. Szájert végül csak a járványügyi korlátozások megszegése miatt büntették meg. A történtekről Orbán Viktor azt mondta, hogy amit Szájer tett, az nem fér bele, a harmincéves munkáját nem fogják elfelejteni és megtagadni, de cselekedete nem elfogadható, és nem védhető, a napokban viszont visszatérését úgy kommentálta: „Már ideje volt.”