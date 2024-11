Videón ahogy megmentik a medencébe parkoló sofőrt

Drámai videót tett közzé a phoenix-i rendőrség egy keddi balesetről: a kiérkező rendőrök gyorsaságának köszönheti az életét az a férfi, aki autójával medencébe ugratott. A felvételeken látni, ahogy az egyenruhás betöri a tetőablakot és kihúzza a zavarodott sofőrt.

Hero in Action! 🚓

Phoenix PD officer jumps into pool, rescuing a man from his submerged car.

The man told officers he accidently stepped on the gas too hard.

Thanks to the swift and courageous response of the officer, the man's life was saved.#PHXPD pic.twitter.com/dKbuzo6lJu