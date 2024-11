A református egyház megújulásáról tartanak konferenciát a kegyelmi botrány megrázkódtatása miatt

„Egyházunkat és társadalmunkat egyaránt megrázta az ún. kegyelmi botrány, melynek hullámai mind a mai napig érződnek és hatnak” - olvasható a felhívásban, amelyet három fiatal református teológus tett közzé. De több lesz ez valamilyen random találkozónál, hiszen a fővédnöke a református egyház Balog Zoltán utáni vezetője, Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke.

photo_camera 2024. április: Steinbach József mögött balra a három másik püspök, remek hangulatban Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A január 29-re szervezett konferenciát távol akarják tartani a pártpolitikától, ugyanakkor a felmerülő kérdések a közéletet is érintik:

Hogyan viseljük el egyházunk vezetőinek hibáit és az egyházat érő külső támadásokat?

Milyen mértékben vagyunk ezek elszenvedői, és milyen felelősségünk van a történtekben református gyülekezetként?

Mit tehetünk akkor, ha nem tudunk azonosulni egyházvezetőink magyarázatával és értelmezésével?

Milyen hatással van az egyház és a politika összefonódása?

Mennyire törékeny, hasznos vagy káros ez a kapcsolat, különösen személyes viszonyokon keresztül?

Hogyan találhatunk ebből a helyzetből megújulást, megtisztulást és hogyan mutathatunk példát a világ számára?

Mennyiben hordozzuk a szocializmus örökségét egyház és állam kapcsolatában?Mennyire érezzük magunkat függőnek vagy függetlennek a politikusi segítségtől, jóindulattól?

„A mögöttünk álló hónapok után sokunk számára nyilvánvalónak tűnik, hogy a korábbi mederben nem folyhat egyházi életünk. A régi és jelenlegi utakat Isten megítélte. Hisszük azonban, hogy a bezárt ajtók helyett Isten mindig újakat nyit ki egyháza számára” - írják a szervezők, Kodácsy Tamás, Pecsuk Ottó és Thoma László.

Hogy az indulatok forrnak még a mélyben, azt mutatja a tegnapi salgótarjáni eset, amikor a helyi gyülekezet tagjai tiltakoztak az ellen, hogy Balog prédikáljon náluk.

A reformátusok azután kerültek válságba, hogy kiderült: Novák Katalin az egyház vezetője, a korábbi fideszes politikus Balog Zoltán közbenjárására adott kegyelmet K. Endrének. A pedofil igazgató segítőjének botrányába belebukott a köztársasági elnök és az igazságügyi miniszter, Balog viszont különös indokokkal maradt volna a püspöki székében, és még a zsinati elnökségről is hosszas vonakodás után köszönt csak le. A kegyelmi ügynek számos leágazása volt a kormánypártokkal szoros viszonyt kialakító, Balognak kiszolgáltatott református egyház felé, ezért is érezhetik sokan szükségesnek a további tisztázó beszélgetéseket. (via Szemlélek)