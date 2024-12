Krupa: Vagy kitaláció a Barátság vezeték elleni támadás terve, vagy terroristák flangálnak szabadlábon Szlovákiában

Egyre titokzatosabb és zavarosabb a hétvégén kirobbant szlovákiai terrorügy, aminek állítólag magyar szereplője is van.

Szlovákiában olyan terroristák flangálhatnak szabadlábon, akik kárt akartak okozni az ország kritikus infrastruktúrájában - nyilatkozta hétfőn Juraj Krupa, az ellenzéki SaS párt parlamenti képviselője a sita.sk jelentése szerint. Krupa arra utalt, hogy Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter egy szombati tévéműsorban elárulta: a múlt héten Kelet-Szlovákiában őrizetbe vettek két férfit, akikről azt feltételezték, hogy merényletet terveztek az ott futó Barátság kőolajvezeték ellen. A belügyminiszter arról is beszélt, hogy a hírszerzésük információi szerint nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon is létezik egy szervezett csoport, amely a Barátság kőolajvezeték közelében végezhet terepfelmérést egy esetleges terrortámadás kivitelezését előkészítendő. A szlovák sajtó értesülései szerint az egyik előállított, majd elengedett férfi magyar állampolgársággal rendelkező ukrán.

Csakhogy a két férfit a bíróság az alapos gyanúra okot adó bizonyítékok hiányában azóta szabadon engedte.

Krupa szerint három lehetőség van:

Vagy a titkosszolgálat hibázott azzal, hogy nem tudott elegendő bizonyítékot gyűjteni.

Vagy a rendőrség csapott le rosszkor.

Vagy az egész ügy puszta kitaláció.

Néhány órával Matúš Šutaj Eštok tévészereplése után Lengyelországban vasárnap egyébként ténylegesen megsérült a Barátság. Az ország nyugati részén, Pniewa település közelében vették észre, hogy a mezőn egyre nagyobb olajfolt terjeng.

A szlovák sajtó vasárnap úgy kezelte az ügyet, mintha a szlovákiai gyanút megerősítve a lengyeleknél szabotázs történt volna, a vezetéket lengyel területen működtető PERN hétfőn reggel ugyanakkor azt közölte, hogy megtalálták a sérülést, ami nem tűnik támadás eredményének.

A szlovák sajtó a két rövid időre őrizetbe vett férfit ukránként aposztrofálta. Az egyikük, aki állítólag helyi lakos, a hatóságok érdeklődését megneszelve először elmenekült, de később elfogták. A másikukról több szlovák lap, így az Új Szó is azt írta, hogy állítólag magyar állampolgárságú ukrán.

Amikor a Blikk vasárnap rákérdezett az ügyre a Kormányzati Tájékoztatási Központnál, a következő választ kapta:

„Magyarország folyamatosan kapcsolatban áll a szlovák hatóságokkal, és az ilyen helyzetben szükséges intézkedéseket megtettük”.

Az ügy legfontosabb pontjai még most, hétfőn is igencsak homályosak. A legérdekesebb az, hogy a szlovák belügyminiszter szerint az egyik - néhol magyar állampolgárnak nevezett - férfi autójában a rendőrök drónt, parókákat, maszkokat és a kritikus infrastruktúráról készült térképeket is találtak. Mindezt a férfi védőügyvédje sem cáfolta, sőt a drónra magyarázatot is adott. Igaz, fura magyarázatot, miszerint a drón logikus, hiszen védencének fuvarozó cége van. Ehhez képest a bíróság úgy találta, hogy nincs elég, gyanúra okot adó bizonyíték a két ember ellen, és a szabadon engedésükről döntött.