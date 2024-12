Egy hónap alatt 53 ezer gyorshajtót mértek be Budapesten az új traffipaxok

Október 30-án állították üzembe Budapesten az új sebességmérő kamerákat, november végéig a 26 traffipax összesen 52 926 gyorshajtót mért be, írja a police.hu.

photo_camera Telepített traffipax Fotó: Illusztráció – Cameramann / Wikimedia Commons CC BY 2.0

A 47 sáv forgalmát ellenőrző eszközöket a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) telepítette és finanszírozta, a rendőrség a helyszínek kiválasztásában segített.

A legdurvább gyorshajtás az Üllői úton volt, ahol 50-es táblánál 158 kilométer/órával száguldott egy autós, amiért 468 ezer forintos bírságot kapott.

Az Árpád hídon három gépkocsit is a megengedett 70 kilométer/óra kétszeresével vagy még többel mértek be, fejenként 140 ezer forint volt a közigazgatási bírság. Több más helyszínen is hasonlóan durva felvételek készültek: 50-es táblánál a III. kerületi Szentendrei úton 147, a XIII. kerületi Váci úton 134, a XIX. kerületi Ferihegyi repülőtérre vezető úton 135, míg a XXII. kerületi 6-os főúton 60 helyett 153 kilométer/órás sebességet rögzítettek.

A rendőrség azt írta, céljuk, hogy csökkentsék a közlekedési balesetek számát és hogy a másokra veszélyt jelentő közlekedőket kiszűrjék a forgalomból, ezért a fix kamerák mellett állványról és autókból is mérnek sebességet, illetve a kerületi önkormányzatokkal együttműködve Budapest számos pontján működnek traffiboxok is.