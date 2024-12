Mégsem vezeti be a kormány a kötelező egészségügyi szűrővizsgálatokat

Bár a kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot, mégsem vezetik be 2025-től a kötelező egészségügyi szűrővizsgálatokat, írja a 24.hu. Az önkormányzati választások másnapján egy salátatörvénybe dugva terjesztették be azt a javaslatot, ami lehetővé tenné a kötelező egészségügyi szűrővizsgálatok kiterjesztését. A Belügyminisztérium 24.hu-t most mégis arról tájékoztatta, hogy

„2025-től továbbra is csak önkéntes szűrések lesznek, semmilyen kötelező szűrés bevezetéséről nincs döntés.”

A korábban még arról volt szó, hogy kötelezővé tennék

a 25 és 65 év közötti nők háromévenkénti méhnyakrákszűrését,

a 45–65 év közötti nők kétévenkénti emlőszűrését,

illetve az 50–70 év közötti férfiak és nők vastagbélrákszűrését.

A Pintér Sándor vezette tárca egy másik koncepción dolgozik, ami szerint a szűrővizsgálat továbbra is önkéntes alapon működne.