Annyira nem működnek a szankciók, hogy Oroszország már megint kénytelen történelmi csúcsra emelni a kamatot

Fél évvel ezelőtt, június második felében 90-92 rubel közötti árfolyamon kereskedtek az euróval a devizapiacokon. Most 108 rubel fölött van az euró ára, ami nagyjából 20 százalékos rubelgyengülést jelent fél év alatt – de néhány hete, november végén még 120 rubel környékén is volt az árfolyam. (A dollárral szemben még nagyobb, most nagyjából 24 százalékos a rubel gyengülése, de november végén még 36 százalék volt).

Nem csoda, hogy az orosz jegybank ezen a héten, az idei utolsó tervezett ülésén várhatóan 23 százalékra emeli az alapkamatot (egyes elemzői várakozások szerint 25 százalékra is nőhet a kamatszint, igaz, a harminc megkérdezett szakértőből kettő azt mondta, nem lesz újabb kamatemelés). Az alapkamat már most a történelmi csúcsnak számító 21 százalékon van, miközben nyáron, amikor még 20-30 százalékkal erősebb volt a rubel, csak 16 százalékon volt.

A jegybanknak nemcsak a rubel gyengülése miatt kell várhatóan sorozatban negyedszer is történelmi csúcsra emelnie a kamatot, hanem az infláció miatt is. A fogyasztói árak éves alapon 13 százalékkal nőhetnek, novemberben a havi infláció 1,1 százalékos volt. Januártól ráadásul olyan központi ár- és adóemelések jönnek, amik tovább pörgethetik a fogyasztói árak emelkedésének ütemét. Közben a gazdasági növekedés lassul, a harmadik negyedévben már csak 3,1 százalék volt a hadiipari beruházások felpörgése ellenére is (az előző negyedévben még 4,1 százalék szerepelt a hivatalos jelentésekben).