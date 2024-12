A brit királyi családig ér a legújabb kínai kémbotrány

A Nagy-Britanniában havi egy-két hetet töltő titokzatos kínai üzletembert, akit a bírósági dokumentumok sokáig csak H6-ként emlegettek, 2021 novemberében állították meg a brit határon.

A gyanú szerint H6 „ellenséges tevékenységet" folytatott egy idegen ország javára. A férfinál több elektronikus eszközt is találtak, köztük egy mobiltelefont. Az egyik eszközön egy üzenet is volt, amit Andrew (András) herceg tanácsadójától kapott, és az állt benne, hogy „a herceg legközelebbi bizalmasait leszámítva Ön ül annak a fának a tetején, amin nagyon, nagyon sokan szeretnének ülni". Azt is írta a hercegi tanácsadó az üzletembernek, hogy „az ön útmutatása alapján megtaláltuk a módját, hogy a fontos embereket észrevétlenül be- és kijuttassuk Windsorba". Volt ezen kívül egy dokumentum is, ami felsorolta a „fő beszédtémákat" egy Andrással folytatott beszélgetéshez, és egy üzenet, melyben András tanácsadója biztosítja H6-ot, hogy beszélgethet Andrással lehetséges kínai partnerekről és befektetőkről. Találtak egy levelet arról is, hogy 2020 márciusában András meghívta H6-ot a születésnapi bulijára.

Egy másik lefoglalt eszközön volt egy dokumentum, amelyben H6 a Kínai Népi Politikai Konzultációs Konferencia (CPPCC) külföldi képviselőjének mondja magát. A CPPCC az egyik leágazása a kínai állam külföldi kavarásaival, befolyásszerző műveleteivel foglalkozó United Front Work Departmentnek (UFWD). Az eszközökön további, kínai állami csoportokkal folytatott levélváltások is voltak.

Ezeket a megtalált üzeneteket és dokumentumokat annyira súlyosnak találta a nemzetbiztonsági szolgálat, az MI5, hogy H6-ot 2023 februárjában leszedték egy Londonban landoló pekingi gépről, majd az akkori belügyminiszter, Suella Braverman személyes döntése alapján 2023 márciusában kiutasították Nagy-Britanniából, és visszavonták a letelepedési engedélyét.