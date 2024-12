Sulyok Tamás megmutatta, ki a legény a gáton: „súlyos jogtechnikai mulasztás” miatt két törvényt is visszadobott

Aki eddig azt hitte, hogy Sulyok Tamás az a fajta elnök lesz, aki az újhullámos francia filmvígjátékok stílusában viszi tovább a Pierre Richard-i örökséget, vasalgat, öltönyben pingpongozgat, a Boci, boci tarkát orgonálja el, és néha jól megrázza a kezeket, amiket felé nyújtanak, szóval aki azt hitte, hogy ő egy olyan tulajdonságok nélküli ember, aki ott sem volt, és aki csak arról tud politikailag állást foglalni, hogy miért nem foglal politikai kérdésekben állást – nos, azok most jól meglepődhetnek.

Sulyok Tamás ugyanis egy lendülettel két törvényt is visszadobott a parlamentnek, megtagadva azok aláírását, írja a Hvg. Az elnök kilenc hónappal a hivatalba lépése után először élt az elnöki vétó intézményével, és most nyomban kétszer is. Mindkét esetben „súlyos jogtechnikai mulasztás” miatt döntött így.

Repedezne a rendszer? Fuccs az inflációkövető, automatikus adóemelésnek? Vagy a vendégmunkás-korlátozással volt baja? Netán a számos ponton kockázatos költségvetéssel?

Nem, nem, nem. Ennél sokkal komolyabb dolgokról van itt szó. A Hvg cikke szerint „a köztársasági elnök még az őszi parlamenti ülésszak végén, a decemberi hajrában elfogadott, két nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló jogszabályt... nem hajlandó aláírni, mert indoklása szerint azokat súlyos jogtechnikai mulasztást vétve fogadta el az Országgyűlés”. Mondom is, milyen súlyú nemzetközi egyezmények akadtak fel az összevont elnöki tekintet szűrőhálóján:

az egyik az EU tagállamai és Kirgizisztán közötti partnerségi megállapodásról szóló törvény, a másik a polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény módosítása volt.

Nem lennénk most az EU és/vagy Kirgizisztán helyében! A Chicagói Egyezményt már nem is említve.

Az elnök mindkét esetben azt nehezményezte, hogy a kormány a zárószavazás előtti kiigazításokkal érdemben belenyúlt a szövegbe, előbbit „teljesen új szerkezeti egységekkel, a javaslatból eredetileg hiányzó mellékletekkel egészítette ki”, míg utóbbi esetben „mind a 32 mellékletben lecserélte a mellékletmódosítások teljes szövegét összesen 860 oldal terjedelemben anélkül, hogy a konkrét változtatásokat bármilyen módon megjelölte volna”, idézi a lap az elnöki vétó indoklását.