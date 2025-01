Az ukrán hadsereg offenzívát indított Kurszknál, Oroszország területén

Az ukrán fegyveres erők meglepetésszerű offenzívát indítottak Oroszország Kurszk régiójában. Az első hírek ukrán tisztviselőktől és orosz katonai bloggerektől származtak, vasárnap délutánra azonban az orosz védelmi minisztérium is megerősítette a támadás tényét. Az első, közösségi felületeken keringő képeken ukrán páncélos oszlopokat lehetett látni, ahogy havas mezőkön át haladnak Bolsoje Szoldatszkoje falu felé, az ukrán kézen lévő orosz Szudzsa várostól északkeletre.

Az egyelőre megerősítetlen hírek szerint az ukrán csapatok elfoglalták az orosz Berdin települést, és ukrán műszaki egységek éjszaka aknamentesítést végeztek. Heves harcok zajlottak, és elektronikus ellentevékenységeket alkalmaztak néhány orosz drón kiiktatására.

Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij hivatalvezetője arra utalt, hogy a támadás sikeres volt. „Kurszk régió, jó hírek, Oroszország megkapja, amit megérdemel” - írta vasárnap.

A Guardian szerint orosz katonai bloggerek arról spekuláltak, hogy Ukrajna megpróbálja elfoglalni a kurszki atomerőművet Kurcsatov városában. Kijev korábban tagadta, hogy ilyesmire készülne. Az erőmű messze van a jelenlegi frontvonaltól. Az orosz védelmi minisztérium hivatalos tájékoztatója felsorolja azokat a településeket, ahol csapást mértek az ukrán erők és azt írják, visszaverték a támadásokat. Ennek ellentmondanak azok a híradások, amelyek szerint jelenleg is heves harcok folynak a térségben.

photo_camera Ivanovszkoje település Oroszországban Fotó: SOCIAL MEDIA/SOCIAL MEDIA via REUTERS

Az ukrán erők augusztusban törtek be Oroszország területére a Kurszki Régióban. Jójárt Krisztián szakértő így írt erről a műveletről a 2024-es hadi eseményeket értékelő cikkében a 444-en: Ahogy Moszkvának nem sikerült a harkivi betöréssel erőinek jelentős átcsoportosítására kényszerítenie az ukránokat, úgy Kijevnek is csalódnia kellett, ha az augusztusi kurszki offenzívájának célja az volt, hogy az oroszok kénytelenek legyenek erőket elvonni a fő donbaszi támadási irányokból. Még akkor is, ha egyébként a kurszki művelet jóval sikeresebbnek bizonyult, és egy hét alatt mintegy 1000 négyzetkilométernyi területet foglaltak el az ukránok.