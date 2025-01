Összeomlott a Mentőszolgálat informatikai rendszere kedden, számos mentős feladat végrehajtása lelassult

Kedd délután egy időre teljesen leállt az Országos Mentőszolgálat szerverével a kapcsolat, ezért megszűnt a biztonságos mentésirányítás, írja a Kontroll. Lapunk szintén kapott olyan olvasói jelzést, hogy „összeomlott délután az Országos Mentőszolgálat rendszere, nem látják az mentőautókat, állítólag nem is lehet hívni mentőt”.

A Kontroll is arról ír, hogy a központi telefonszámokon sok esetben nem tudtak segélyhívásokat fogadni, és a hivatalos rendszeren keresztül nem lehetett elérni a mentőautókat a központból. A lap úgy tudja, hogy délután fél három körül „gyakorlatilag teljesen megszűnt a hívásfogadás a mentőknél”, nem működtek a belső telefonok, lefagyott az összes számítógép, de még „a chipkártyás ajtónyitó-rendszer is leállt, mert az is ugyanarra az informatikai hálózatra támaszkodik, mint a mentésirányítás”.

photo_camera Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója egy 2024. áprilisi fotón Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Az OMSZ kora este a Facebookon arról posztolt, hogy „a mentésirányítási informatikai rendszerben fennakadás történt”. Majd éjszaka, a cikk megjelenése után bő egy órával az MTI-t is tájékoztatták az esetről – a Kontroll megkeresésére érdemben nem reagáltak –, ekkor már „komoly fennakadásként” említették a leállást, és elismerték, hogy „az alacsonyabb sürgősségi szintű mentőfeladatok – például a kórházak közötti betegszállítások – végrehajtása lelassult”. Azt is írták, hogy „a lehető leghamarabb átálltak” az analóg, EDR rádiós kapcsolattartásra és a papíralapú dokumentációra.

A Kontroll úgy tudja, hogy a mentésirányítás informatikai rendszerének hardvere több mint tízéves, míg a szoftver „olyan elavult operációs rendszert használ, amit már nem lehet frissíteni sem”. A Mentőszolgálat erre az értesülésre sem reagált.

Az OMSZ mentésirányításának helyzetéről legutóbb december elején írtunk, amikor a Népszava arról számolt be, hogy a mentésirányításnál egyetlen működőképes vécé van. A férfiak és nők sokáig azt az egy mozgássérült mosdót voltak kénytelenek használni, majd később mobilvécéket állítottak nekik üzembe a garázsszintre.