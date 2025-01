Orbán nyilvánvaló hazugságot terjeszt arról, hogy 2020-ban csalással vették el Trumptól a „megnyert” elnökséget

„A 2020-as választás után, amit nyilvánvalóan elcsaltak, hogy megfosszák Donald Trumpot az elnökségtől” – mondta Orbán Viktor 2024 karácsonyán a Magyar Nemzetnek, majd most a Kossuth Rádióban is megismételte, hogy: „Végül is csalással vették el az elnökséget Donald Trumptól”, aki ha négy évvel korábban nyer, „akkor nincs ukrán–orosz háború”. „Miután kicsalták az elnök kezéből a megnyert választást, jött egy demokrata kormányzás” – mondta Orbán.

Bár Trump is szereti hangoztatni, hogy 2020-ban azért nem nyert, mert a demokraták elcsalták a választást, erről semmilyen bizonyíték nem került elő.

photo_camera Orbán Viktor és Donald Trump Mar-a-Lagóban, 2024. július 11-én Fotó: Fischer Zoltán/Orbán Viktor X-profilja via AFP