Nem csak a világ, de az USA is sokat veszíthet a WHO elhagyásával

Mindössze nyolc órával azután, hogy Donald Trump letette az elnöki esküt Washingtonban, már alá is írta a rendeletet, mellyel kiléptetné az Egyesült Államokat az Egészségügyi Világszervezetből (WHO). Trump többek között azzal indokolta a döntését, hogy a WHO szerinte rosszul kezelte a koronavírus-járványt, és nem hajtotta végre a szervezet a Trump szerint szükséges reformokat sem. Emellett kifogásolta, hogy az Egyesült Államok igazságtalanul sokat fizet be a WHO költségvetésébe, míg például Kína kevesebbet.

Az 1948-ban, az amerikai kormány támogatásával létrehozott WHO az ENSZ ügynöksége, és a világ legfontosabb egészségügyi szervezete, ami egyszerre követi nyomon az új járványok felbukkanását világszerte, de jelen van ott is, ahol emberi pusztítás okoz közegészségügyi katasztrófát, ahogy az legutóbb például Gázában történt. A központja Genfben van, de világszerte 150 helyen több mint 7000 embert foglalkoztatnak, a járványok feltérképezése mellett a WHO fontos missziója, hogy a világ kevésbé gazdag régióiban kiképezzék és segítsék a helyi egészségügy dolgozóit. A szervezetnek jelenleg 194 tagja van: az ENSZ összes tagállama, kivéve Liechtenstein, és tag még a Cook-szigetek és Niue is. A WHO éves költségvetése 6,8 milliárd dollár körül alakult az elmúlt években, és az Egyesült Államok, mint a világ leggazdagabb országa, a költségvetés mintegy ötödét biztosította eddig.

Lehetett tudni, hogy ez lesz

A döntés nem okozott nagy meglepetést, Donald Trump 2020 óta rendszeresen ostorozta a világszervezetet, és még első ciklusa végén, 2020 júliusában kezdeményezte is a kilépést, de aztán nem sokkal később az új elnök, Joe Biden egyik első intézkedésével megakasztotta a folyamatot. A Trump-kormány és a WHO konfliktusa a koronavírus-járvány idején robbant be, amikor Trump a WHO-ra igyekezett hárítani a koronavírus elleni védekezés minden hibájának felelősségét, illetve kiakadt azon is, ahogy a világszervezet a túl lassú amerikai védekezést kritizálta. Trump emellett azzal is érvelt, hogy a WHO túlságosan elnéző volt Kínával szemben a vírus kitörésekor, és ebben az állításban bőven volt is igazság.

photo_camera Donald Trump alapos maszkviselés közben, 2020 szeptemberében Fotó: POOL/Getty Images via AFP

A WHO elleni konzervatív-szélsőjobboldali düh nemcsak a járványkezelés miatt nőtt az elmúlt években, hanem az úgynevezett járványügyi egyezmény miatt is, mely értelmében a tagállamoknak jogszabályi kötelessége lenne, hogy a különféle kórokozók terjedését megfigyeljék, és azonnal megosszák adataikat, illetve hogy részt vegyenek a vakcinagyártási ellátási láncok kiépítésében. A terv mögött az antiglobalista-szélsőjobboldali erők a nyugati világ számos országában sejtettek mélyállami összeesküvést, itthon például a Mi Hazánk kapaszkodott fel erre a vonatra, és kedden, az amerikai döntést követően jelezték, hogy ők is kiléptetnék Magyarországot, miközben lehet tudni, hogy a magyar kormány amúgy kifejezetten jó véleménnyel van a WHO működéséről.