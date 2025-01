Trump belekezdett

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Aligha akadhat ma fontosabb hír, minthogy magyar idő szerint hétfő délután-este beiktatták Donald Trumpot az Egyesült Államok 47. elnökének, és amíg itt éjszaka volt, meg is születtek az első rendeletei. Mindjárt végig is megyünk mindenen, ami történt, de előbb egy emlékeztető: többféle hírlevelünk is akad, itt lehet közöttük válogatni.

Trump

photo_camera Fotó: KEVIN LAMARQUE/AFP

Hétfőn beiktatták Donald Trumpot az Egyesült Államok következő elnökének. A beiktatási ünnepségről szóló közvetítésünk itt olvasható vissza, és írtunk arról is, hogy Trump úgy ígérte az ország új aranykorát, hogy közben veszélyhelyzeteket hirdetett ki. Trump számos rendelettel is készült, a Biden-kormány több intézkedésének visszavonása mellett még a Mexikói-öböl átnevezése is napirenden van az első munkanapján, de kiléptette országát a WHO-ból és a párizsi klímacsúcsból (ismét), és kegyelmet kaptak a január 6-ai zavargók is.

Az új elnök érkezése nyomán írtunk arról is, hogy a nyugati világ talán a II. világháború, de a hidegháború vége óta mindenképpen azt gondolta, hogy minden rendben lesz, és ez a hit nyolc éve inog, a következő négy évben kiderülhet, hogy merre dől Amerikában, a világban, a technológiai fejlődésben. Arról, hogy milyen lehet majd a következő Trump-ciklus külpolitikája, hétfő reggeli elemzésünket ajánljuk. Hír volt még a nap folyamán, hogy Putyin is gratulációját küldte, hogy Melania Trump is kriptovalutát alapított, és hogy előzetes kegyelmet adott a leköszönő Joe Biden azoknak, akik tarthatnak Trump bosszújától. Ja igen, és Elon Musknak is sikerült megoldania, hogy a beiktatási nap után is vele legyen tele a média és a közösségi oldalak.

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Volt itthon is Trump-buli, kevésbé puccos, mint Washingtonban, de sok szempontból őszintébb: videós riporttal jelentkeztünk az eseményről, ahol fellépett Bayer Zsolt, Szilágyi Ákos és Huth Gergely is, aki nem csak annak örült, hogy végre lubickolhat a liberális könnyekben, de a háttérhatalom létezéséről is beszélt.

Továbbra sem világos, hogy Orbán Viktor végül miért nem volt ott Washingtonban, mindenesetre a miniszterelnök a magyar soros elnökséget értékelő budapesti eseményen szólalt fel, ahol megnyitotta „a Brüsszel elfoglalását célzó hadművelet második fázisát”. Ezen az eseményen is folytatódott Szájer József visszatérése, de rajta kívül számos fideszes politikus is megjelent, külön galériát is szenteltünk nekik.

Hétfőn derült ki, hogy aláírta a Rákosrendezőnél lévő mintegy 100 hektáros terület ingatlan-adásvételi szerződését a magyar állam és az arab befektetői csoport. A vételárat nettó 50,9 milliárd forint lehetett, de rengeteg részletet nem tudni, ezért a döntést "nettó hazaárulásnak" nevező Karácsony Gergely közérdekű adatként kérte ki a részleteket. Közben a kormány részéről Lázár minisztériuma közölte, hogy nem akarnak 500 méteres felhőkarcolókat a területre.

Írtunk arról is, hogy

a Lakmusz pedig arról, hogy Magyar Péter megjelenésével új erőre kapott a magát semlegesnek mondó AI-újságírás, míg a Qubiton véleménycikkében T. Szabó Attila annak járt utána, hogy mi szükség van még bölcsészekre.