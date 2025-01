Pintér minisztériuma nem illetékes WHO-ügyben

Nem tartozik a Belügyminisztérium illetékességébe az a kérdés, hogy Amerika után Magyarország is kilép-e a WHO-ból. A Pintér Sándor vezette tárca arra sem válaszolt, mit gondolnak Donald Trump döntéséről, és milyen hatása lehet Amerika kilépésének az európai illetve magyar közegészségügyre – írja a Népszava, amely kérdéseket tett fel a minisztériumnak.

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Donald Trump egyik első intézkedése volt Amerikát kiléptetni a WHO-ból.

Ez nem lesz gyors folyamat: a kilépéshez a Kongresszusnak is hozzá kell járulnia, amelyben szűk republikánus többség van. Ha át is megy Trump rendelete, akkor még egy évig tart a kilépési folyamat, és az idei fiskális évben fizetnie kell a kötelezettségeit a WHO felé Amerikának.

A lépésnek drámai következményei lehetnek, amivel nemcsak a világ, de az USA is veszít.