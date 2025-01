Orbán szerint még hiányzik a magyar alkotmányból, hogy „két nem van, az ember vagy férfi vagy nő”

Orbán Viktor ezen a péntek reggelen is befáradt a Kossuth rádió stúdiójába egy félórás interjúra, amit most a csütörtöki bombariadók témájával indítottak.

„Dolgozik a Belügyminisztérum, nyomozati munkát végeznek. Magam is bizonytalan vagyok ennek a kimenetelét illetően. Nem a rendőreink elszántáságban vagy képességében vagyok bizonytalan, mert az események mutatták hogy amikor kell, az állam a helyén van, több ezer embert tudott az állam megmozdítani, kiderült hogy a helyén van, jól vizsgázott, elég hamar úrrá lettünk a fenyegetésen és a káoszon” – kezdett bele Orbán, majd azzal folytatta, hogy „könnyen lehet, hogy ez nem magyar területen elkövetett bűncselekmény, hanem valami nemzetközi központban”, de „oda egyelőre nem ér el a kezünk”.

Majd közölte, hogy csütörtökön egész nap „forródróton volt” Pintér Sándorral, akinek azt a „felhatalmazást” adta, hogy „kő kövön ne maradjon”. Szerinte mára már „az élet visszatért a normális kerékvágásba”, viszont „arra föl kell készülnünk azért, hogy egy bolond százat csinál”, és „lesznek olyan esetek, amikor egy-egy jópofa diák vagy egy-egy mérges szülő vagy a jóisten tudja kicsoda, kedvet kap az ilyesmihez”.

Szépen átkötötte ezt arra, hogy közben „Nyugat-Európában terrorcselekmények vannak, ha nem is naponta, de hetente”, és „ha a migránsokat beengedtük volna, akkor itt sem terrorfenyegetések, hanem terrorcselekmények lennének”, és szerinte „a migráció a halálos terrorfenyegetés kockázatát hozza el Magyarországra”.

A kérdésre, hogy a csütörtöki tömeges bombariadókkal kapcsolatban „milyen feladatok vannak a biztonsági szervek részéről”, Orbán azt válaszolta, hogy a „figyelési képességet kell megerősíteni, az észlelési képességet, hogy amint megtörténik valami, az minél gyorsabban jusson el a kormányzati idegközpontba”.

Ezután áttértek Donald Trumpra, és Orbán gyorsan közölte, hogy „ha még a Trump elnök úr győzelme után kinyitott pezsgőkből maradt még valami, azt gyorsan igyuk meg, koccintsunk”, majd elmondta, hogy „ilyenkor idéződik fel az, amit Amerikában mondanak Magyarországról, hogy a magyarok már voltak Trump előtt”. Szerinte Trump intézkedései ugyanis azok, „amit mi már megcsináltunk”.

Orbán szerint most már „nyugodtan mondhatjuk, hogy Magyarország már nem elszigetelt, hanem mi vagyunk a főáram, ahogy brüsszeli blabla nyelven mondják, mi vagyunk a mainstream”.

„Többségben vagyunk, de még mindig lázadnunk kell” – közölte a miniszterelnök, majd folytatta a hasonlatokat, miszerint „mi vagyunk az új főutcája a történelemnek, de még lázadnunk kell, mert a brüsszeliek ránk akarják erőltetni, ami ellen küzdeni akar az amerikai elnök”.

Ezután Orbán közölte, hogy Trump azt mondja ki, „ami még hiányzik a magyar alkotmányból”, miszerint „két nem van, az ember vagy férfi vagy nő”, és „ez még nincs benne a magyar alkotmányban”, „van még dolog” – tette hozzá Orbán.

Majd rátért arra, hogy „a guruló dollárok most már nem tudnak jönni Washingtonból, már csak Brüsszelből jönnek”, illetve hogy „a Soros birodalom kétfejű sárkány, az egyik fejét levágták, most a brüsszelit kell”. Itt újabb hasonlatokat dobált elénk, miszerint „most szendvicsbe fogtuk őket vagy harapófogóba, biztos így mondanák a szakemberek”, illetve hogy „az amerikai és a közép-európai satupofák közé került Brüsszel”. Szerinte a szlovákok „pontosan azt csinálják, amit mi, a lengyeleket elvesztettük, de mindjárt vissza fognak térni, és mindjárt jön az osztrák kormány”

Orbán ezek után elhadarta, hogy az a baj a „brüsszeli blablával”, hogy az „nyelvileg is sikamlós”, mert „mindenfélét mondanak”, például olyanokat, hogy „jogállamiság”, amit nem értenek meg szerinte ez emberek.

Ezen a ponton sikerült átvezetni a miniszterelnököt az orosz-ukrán háború témájára, pontosabban „az energetika kérdésére”, mire Orbán elmondta, hogy „a legfontosabb dolog, hogy bár az ukránok ki akarnak velünk babrálni, hogy udvariasan fogalmazzak, de mi meg tudjuk magunkat védeni, ha egységfrontban maradunk a szerbekkel”. Itt visszaemlékezett arra, hogy „a 2010-es évek elején egy hatalmas vita volt arról, hogy mi a fészkes fenének kell megépíteni a szlovák-magyar gázrendszert, arra nincs semmi szükség”, és most „ugyanez van a Budapest-Belgrád vasútvonallal”, pedig „majd lesz egy pillanat, hogy stratégiai biztonsági szempontból az a vonal lesz a köldökzsinórunk”. Szerinte ha most „az ukránok rendesen viselkednének, akkor a benzinkutakon se az lenne, ami”, de „az ukránok most beletüsszentenek a nullás lisztbe és kibabrálnak a magyarokkal”. Szerinte „annyi kellene, hogy a brüsszeliek felveszik a telefont és azt mondják, kedves ukrán elvtársak, jó móka volt, de nem csinálhatjátok tovább”.

Ezután előhúzott egy számot, miszerint „Magyarország az elmúlt három évben elveszített 7500 milliárd forintot a szankciók miatt”, és most, hogy meg kéne hosszabbítani a szankciókat, ő „behúzta a kéziféket”.

A riporter kérdésére, hogy „ha ezt a számot arányosítjuk, akkor a szankciók esetleges folytatása milyen gazdasági hátrányokat okoz Magyarországnak”, Orbán a következőt válaszolta: „Ha a szankciók folytatódnak, bár Magyarország meg tudja állítani persze, de ha mi nem állítjuk meg, akkor annak az árát továbbra is fizetni kell.” Majd gyorsan folytatta azzal, hogy elmagyarázta, „mi a dolga a mindenkori magyar kormánynak”:

„Az a dolga, hogy sopánkodjon vagy külföldiekre mutogasson vagy mondja meg, hogy dacára a körülményeknek, így, meg így, meg így fogunk boldogulni?”

Feltehetően az utóbbi, mert Orbán ezután azzal folytatta, hogy „2025 fantasztikus év lesz, olyan évet fogunk produkálni, amilyen régen nem volt, szankciók ide, szankciók oda”. Mert ő megnézte az év végi számokat, és látta a családok pénzügyi helyzetét

Ezen a ponton ismét felemlegette azt, amit a napokban jó hírként tálalt, miszerint kifizetik az állampapírokért járó kamatokat, vagyis a magyarok megkapják a saját pénzüket. Orbán szerint ebből azt látni, hogy „izmos középosztályunk van”, mert „százezer számban mérhető azon családok száma, akik 5 és 10 millió, 10 és 20 millió közötti megtakarításaik vannak”.

Sőt, megnézte „a decemberi külföldi utazásokat is”, és azt látta, hogy „544 ezren elmentek hazai szálláshelyekre”, a reptéri forgalmi adatok alapján pedig azt látta, hogy „212 ezer magyar elrepült külföldre”.

„Elmentek telelni. Elment 212 ezer ember, abból négyet levonhatunk, mert én is benne voltam a családommal” – mondta Orbán, aki ezekből az adatokból arra jutott, hogy „hagyjuk abba ezt a szerencsétlenkedést, hogy Magyarország a legszegényebb”.