photo_camera Marianne Faithfull fellépése Franciaországban 2007. március 15-én. Fotó: Alain Julien/AFP

78 éves korában meghalt Marianne Faithfull, a halálhírt az énekesnő és színésznő szóvivője jelentette be – írja a BBC.

Az 1946 decemberében Hampsteadben született Faithfull olyan slágerekből vált ismertté, mint az As Tears Go By, ami 1964-ben a brit top 10-be került, és olyan filmekben játszott főszerepet, mint az 1968-as The Girl On A Motorcycle.

photo_camera Fotó: Roger-Viollet via AFP

Faithfull az 1960-as években a Rolling Stones frontemberének, Mick Jaggernek volt a barátnője, és olyan dalokat ihletett, mint a Wild Horses és a You Can't Always Get What You Want. Miután az 1970-es években heroinfüggő volt, a Broken English című klasszikus albummal újjáélesztette karrierjét.

„Mély szomorúsággal jelentjük be Marianne Faithfull énekesnő, dalszerző és színésznő halálát” - áll a közleményben, ami szerint „Marianne ma békésen hunyt el Londonban, szerető családja körében”.

Az énekesnő korábban több egészségügyi problémával is küzdött, többek között bulimiával, mellrákkal és a több évtizedes dohányzás okozta tüdőtágulással. 2020-ban elkapta a Covid-19-et, és 22 napig kórházban volt. Az orvosok azt mondták, nem számítottak arra, hogy túléli, de túlélte, és egy évvel később megjelentette 21. albumát, a She Walks in Beautyt.