Hatvanpusztai kalandok és az orosz póráz

Belföld

Több ember ellen is vádat emelt az ügyészség, amiért az április 22-ei Hadházy Ákos féle tüntetésen ülve demonstráltak a Szabadság hídon. Egyikük a 444-nek elmesélte, mi történt pontosan ott, aztán utána az eljárásban. Azt mondta, a rendőrségi intézkedésnek nem állt ellen, mégis szabadságvesztéssel fenyegetik.

Fotó: Bankó Gábor/444

Megfogadtuk Orbán Viktor javaslatát, és megkérdeztük az apját, hogy milyen gazdasági tevékenység zajlik Hatvanpusztán. De előtte még fél napon keresztül próbáltuk megtalálni Orbán Győzőt, mire váratlanul megállt mellettünk a pirosnál.

Miután Magyar Péter elnézett a székesfehérvári kórházba, hogy megtudja, miért fertőzött ott a víz, és mi várható a jövőben, az egészségügyi államtitkár – akinek a tárcájából senki nem járt az intézményben – Lenin-fiúnak nevezte Magyart.

Forrás: Földi Judit/Facebook
Egy pillanatkép a TV2 híradójából, amiben a kormánykritikus Nagy Blanka ellenőrzőjében található osztályzatokról számoltak be.
Forrás: TV2

Oroszok

Buda Péter nemzetbiztonsági elemzőt kérdeztük arról a közleményről, melyet az orosz hírszerzés adott ki, és amely véletlenül ugyanarról szólt, mint amit a fideszes propaganda szokott állítani. Buda szerint az oroszok rántottak egyet a pórázon, úgy, hogy az mindenki számára egyértelmű legyen.

Buda Péter
Fotó: Németh Dániel/444

Donald Trump és Vlagyimir Putyin várhatóan egy az egyben is beszél egymással alaszkai találkozásuk során a delegációk tárgyalása előtt. Megállapodni várhatólag még nem pénteken fognak, Putyin ugyanakkor már széles körű békéről, és a nukleáris fegyverekre vonatkozó alkuról beszél.

Fotó: HANDOUT, SARAH MEYSSONNIER, ILYA PITALEV/AFP

Külföld

Miután egy nap alatt az olaszok több mint száz gázai civilt mentettek ki és helyeztek kórházi ellátásba, az olasz külügyminiszter azt mondta, „többet tettünk a gázai civilekért, mint az összes európai ország együttvéve”. Spanyolországban már három halálos áldozata van az erdőtüzeknek.

Fotó: MARKO DJOKOVIC/AFP

Qubit

Az amerikaiak virtuális valóságon keresztül irányítható robotpankrációról fantáziálnak, közben Kínában indul az első robotolimpia, ahol bokszolnak is egymással a robotok. Az egyre emberszerűbben küzdő vasöklök csattanásáért odavan a közönség.

Forrás: UFB/YouTube

+1

Hiánypótló gyűjtés: 385 Dopeman-nyögés 9,5 percben.

