Mit tenne az állam a vitrinbe, ha a szegénységről csinálna múzeumot?

Ha már a Nemzeti Múzeumban és kapcsolt intézményeiben megalázó bérért dolgoznak a munkatársak, az Iparművészeti meg lassan egy évtizede van zárva az életveszélyes állapotok miatt, itt az idő, hogy legyen a NER-nek legalább egy társadalmi múzeuma arról, hogy milyen állapotban van az ország, és mire használja a szegénységet, miközben előz a kanyarban.
Realitynek álcázott freak show, amiben kiszolgáltatott, időnként mentálisan instabil embereket nevettetnek ki, mint a Megasztár új évadában, udvari bolonddá minősített nyomorultakkal? Tárlaton a helye, ha a mai Magyarországot szeretnénk megismerni. Gyurcsány, aki azzal keresett a visszavonulása előtt még egy utolsó menekülőutat, hogy mélyszegénységben élő szerencsétleneket oktatott ki a stábjával arról, hogy „nekem itt tegyen rendet, mert ettől én megbolondulok”? Üres lenne nélküle a magyar „baloldal” panoptikumának finisszázsa.
Az alkalmazottainak féldisznót ajándékozó Mészáros Lőrinc? Áldást osztó Lázár János ikonosztáza a padot két oldalról kiegyensúlyozó kisnyugdíjasokkal? A mezőtúri lázárinfó, háttérben a nőverő és a kannásboros allegorikus figurájával? Talán ma a kontinensen nincs olyan vitrin, ami méltó lenne ezekhez a képekhez.
Társadalmi múzeum persze nincs minálunk mostanában, kisebb kiállításokkal kell beérni, mint pár éve a sátoraljaújhelyi közmunkáskiállítás installációival:
A II. világháború előtt azonban nagyon is létezett a társadalmi múzeum műfaja, Budapesten rögtön egy négyemeletes épületet foglalt el az Eötvös utcában, ott, ahol ma a terézvárosi polgármesteri hivatal van. Márai Sándor egy írásában a címadó-főszereplő finn nő a kötelező pesti turistalátnivalók között ezt is felkereste: a Vár, a Margitsziget és a Szépművészeti mellett az akkor éppen Népegészségügyi Múzeum néven futó intézménybe is ellátogatott, hogy megnézze a tablókat a munkavédelmi sisakokról, a rokkant menhelyekről és nemi betegségekről.
Ezek a kiállítás anyagok azóta eltűntek, a gyűjtemény Budapest ostromában megsemmisült, csak néhány plakát maradt meg róla a Kiscelli Múzeum gyűjteményében - a Társadalmi Múzeumra pedig lényegében senki nem emlékezett, egészen mostanáig.
Kövesd velünk 2026-ot:
12 hónap 444-előfizetés 8 áráért!
Működésképtelenség határán a közgyűjtemény, a bérek az Orbán-hívő elnök szerint is gyalázatosak, a dolgozók szerint párbeszéd sincs. Mit mond Demeter Szilárd működéséről és a Fidesz kultúrpolitikájáról a szétzüllesztett Nemzeti állapota?
Néma demonstrációra készültek, végül beszélt velük Lázár.
Elindult a Megasztár új évada, amiben Curtis szájba köpésre buzdít, Tóth Gabi megszoptatná zsűritársát, a fő poén pedig az, hogy valaki kövér.
A viszony nyílt titok volt a pártban.
Cserébe házat épít neki.
A visegrádi országokban mára mindenhol marginális szerepbe jutottak a hagyományos baloldali pártok. A magyar baloldal könnyen a lengyel sorsára juthat: a történelmi bukás után ott soha nem tudtak visszajönni, azóta is a jobboldal küzd a centristákkal.
A tavaszi ünnepekre való készülődés jegyében.
A színpad mögött pedig elaludt valaki a fűben.
Egy 1950-es évekbeli termelési riport semmi ehhez képest.
Nem Budapest megbüntetéséről szól a Mezőgazdasági Múzeum elköltöztetése, mondják a projekt felelősei. Szerintük konszenzus volt arról, hogy nincs jó helye a Városligetben. A Vajdahunyad várára Baán László nyújtotta be az igényét, könnyed kiállítást vizionál Magyarország 1100 éves történetéről.
A képviselő begyújtotta a kazánt és rázárta a férfira az ajtót. Pócs azt mondja, a férfi kérte, hogy elkészüljön a felvétel.
Évtizedek óta minden tavasszal több száz hektáron gyújtogatnak Ózd környékén. A rendszer válasza az apátia és tagadás, a hatóságok munkáját a feudális viszonyok gátolják. A polgármester állítása szerint nem tud ilyen tűzesetekről.