A repülőrajt vége

Belföld

A Fidesz-kommunikáció egy hete arról szól, hogy a pedofilvád bűncselekmény, Orbán Viktor szerint komcsi tempójú rágalmazás. Lázár most arról beszélt, hogy „pedofília miatt üldözik” Szabó Bálintot, holott ez nem igaz. A miniszter abszurd érvvel magyarázza szavait, Szabó szerint „Lázár Jánosnak évekig börtönben kell majd rohadnia”, ha a kormány komolyan veszi magát.

Semjén a karaktergyilkosságokról: Én nem akarom azt mondani, hogy a mi oldalunknak ebben nincs felelőssége.

Fotó: Németh Dániel/444

Semjén benyújtotta törvényjavaslatát a háborús veszélyhelyzet újabb meghosszabbításáról, Magyar Péter pedig a Blahán beszélt arról, hogy eltörölné a vészhelyzetet, és emelné a nyugdíjakat. Eközben Orbán is nyugdíjemelést jelentett be, míg Szalay-Bobrovniczky anyagi jólétének „generációkon átívelő biztosítása” miatt hozott létre egy új alapítványt. A rendőrség elkapta a Navalnij-emélkhelyet megrongáló személyt, a Magyar Nemzeti Bank feljelentette a nevében telefonáló csalót, L. Simon Lászlót pedig lelőtték a tatárok Esztergomnál.

Ennyit a fantasztikus évről: a korábbinál kisebb gazdasági növekedés és nagyobb államháztartási hiány szerepel a túlzottdeficit-eljárás részét képező EDP-jelentésben. Mégis azt jósolják, év végére csökkenni fog az államadósság, ám ehhez csoda kellene.

Rémisztő gyorsasággal nő az államadósság, a gazdasági növekedés nem tud vele lépést tartani.

Fotó: Németh Dániel/444

Külföld

Hét év után újra leállt az amerikai állam, miután a demokraták az egészségügyi támogatások megvédéséhez kötik a költségvetés elfogadását. Ez naponta százmillió dolláros károkat okozhat, és a nagy kérdés az lesz, hogy melyik pártot tartják inkább felelősnek a történtekért a választók.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Grúzia legnézettebb csatornája, az Imedi TV a kormánypárt fő propagandaeszközévé vált, terjeszti a Nyugat-ellenes retorikát, visszhangozza a Kreml-féle dezinformációt, lényegében tehát nagyjából olyasmit tol, mint a magyar kormánymédia.

Görögországban betiltják a 16 év alattiaknak a közösségi média használatát.

Fotó: VANO SHLAMOV/AFP

Irodalom

Hogyan határozza el egy Budapesten élő német nő, aki egy viharnak köszönhetően ott ragad a határszéli kisvárosban, hogy megveszi és felújítja a helyi mozit? Esther Kinsky megtanul magyarul, házat vesz Battonyán, ott is él. Magyarország lesz a kedvenc országa, mert elvarázsolja a humor és a melankólia különleges elegye. Aztán mégis elköltözik. Messzebb látni című magyarul most regénye kapcsán beszélgettünk vele.

Esther Kinsky Fotó: JENS KALAENE/AFP

Videó

„Nem hiszem, hogy bármelyik gazdaság képes lenne kezelni ezeket a számokat” – mondta Petros Kokkalis görög klímaszakértő, akit az Európát sújtó extrém időjárás okozta gazdasági veszteségekről kérdeztünk Athénban.