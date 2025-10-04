Orbán megint elővette a bolondkártyát, és ezúttal mindenkinek kiosztja

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Emlékezetes kampányt folytatott hat évvel ezelőtt a Fidelitas. Az ellenzéki összefogás főpolgármester-jelöltjét, Karácsony Gergelyt a megafonnal kiabáló Puzsér Róberttel és a bicepszét mutogató celebbel, Berki Krisztiánnal rakták egy plakátra. A fidelitasosok mindent megtettek, hogy Karácsonyt összemossák a komolytalan Berkivel. Hangszóróból játszott cirkuszi zenével zavarták meg a rendezvényeit többször is, egyszer pedig egy letakart lajstromszámú csónakot is bevetettek.

Puzsér Róbert, Karácsony Gergely és Berki Krisztián a Fidelitas 2019-es plakátján Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A Fidesz most újra elővette ezt a módszert. Orbán Viktor a Harcosok órájának adott hétfői interjújában Magyar Pétert mosta össze több teljesen más kategóriába tartozó közéleti szereplővel, hogy így állítsa be komolytalannak a Tisza Párt elnökét.

Amikor a bolond ellenzéki politikusokról értekezett, három példát hozott, név nélkül. Azt mondta, az egyik kartonfigurával beszélget (Magyar Péter), a másik trombitál (Szabó Bálint), a harmadik létrán mászik (Hadházy Ákos). Az interjú egy későbbi pontján váratlanul bedobta Puzsér Róbert nevét is.

Orbán nem pártelnököket, kihívókat hozott példaként, hanem olyan szereplőket, akik sehogy sem kapcsolódnak Magyarhoz. Hadházy Ákos az egyéni parlamenti mandátumáért küzd, a magyar közélet ügyeletes bohóca, Szabó Bálint tüntetéseket és Lázárinfókat zavar meg, a politikából 6 éve távozott Puzsér Róbert a politikusok ellenőrzésére szervez civil mozgalmat. Egyikük sem akar miniszterelnök lenni.

Orbán azért őket emlegeti Magyarral egy lapon, mert a fideszes törzsszavazók emlékezetében mindannyian balhés szereplőként élnek. Sem a tévéműsorokban ordibáló Puzsérról, sem a Parlamentben beszélő Orbán elé táblát tartó Hadházyról nem a komolyság jut a fideszesek eszébe, míg Szabó Bálintot valószínűleg senki sem tartja komolyan vehető szereplőnek.

Szabó Bálint egy márciusi tüntetésen trombitál Fotó: Bankó Gábor/444

A narratíva ismert

De nemcsak ezt a módszert húzták elő megint az ellenfél hiteltelenítésére, hanem elővették a külföldről támogatott veszélyes bolond kártyát, mint ahogy tették Márki-Zay Péterrel 2021-ben, nagyjából ugyanebben az időszakban, a választások előtti őszön.

A Márki-Zay elleni narratívaépítést akkor Orbán kezdte az október 23-ai beszédével. A nemzeti ünnepen azt mondta, nem azért kell nagyon küzdeni a 2022-es kampányban, mert tartani kellene az egyébként béna ellenzéktől, hanem azért, mert az ellenzéket egy erős nemzetközi hálózat támogatja. Konkrétan az Európai Unió és a Joe Biden vezette Egyesült Államok.

Orbán Viktor a színpadon 2021. október 23-án Fotó: Bankó Gábor/444

Miután Orbán megalapozta a veszélyes bolond narratíva veszélyes felét, érkezett Kövér László és hozzátette a hiányzó másikat. Az Országgyűlés elnöke novemberben „futó nélküli bolondnak” nevezte Márki-Zayt, és arról beszélt, hogy néhányszor már tragédia történt, amikor effektív elmebajosok kerültek az ország vezető pozícióiba.

Orbán most a hétfői interjújában a teljes narratívát egyben felépítette Magyarral szemben.