Szar internet, tiszás jelöltállítás

Helyzet: van! fél kilenctől: Kinek üzennek Orbánék az egymást érő drograzziákkal?
A hetekben több tiszás jelöltaspiránssal is beszélgettünk, ők már tudják, hogy kiket jelent be a párt hétfőn. Többen az állásukat féltik, és akad, aki két millió forintot tett bele a kampányába.
A Tisza és a Fidesz Győrben mérte össze: A DPK roadshowján már alakult a hangulat, aztán jött Orbán Viktor, és közölte, hogy ez nem kedélyes rendezvény, hanem veszélyben megtartott háborúellenes gyűlés. Magyar Péter harmadszorra tért vissza Győr utcáira, ahol arról beszélt, hogy készen áll a miniszterelnöki feladatra. Összehasonlító elemzésünkben arra jutottunk, hogy a hadvezérek kockázat nélkül hozták le a győri csatát.
A város civil polgármestere szerette volna leültetni a két vezető politikust egy vitára, de végül csak Magyarral tárgyalt. A DPK-gyűlésre megpróbált bejutni az a férfi is, aki tavasszal fél év felfüggesztettet kapott, mert őrjöngve támadt tiszás önkéntesekre. A két eseményről készült videóriportunkban annak jártunk utána, hogy a pártok szimpatizánsai szerint hogy bírja majd ki a magyar társadalom a következő kampányidőszakot.
Tizenhat év, egy dokumentumfilm és egy podcastsorozat után talán most megoldódik az Amszterdamban megölt magyar szexmunkás lány rejtélye. A Fidesszel 8 évig együtt szavazó képviselő helyett mást küld a parlamentbe a hazai német kisebbség – felhívtuk, hogy megkérdezzük, mit gondol a Tiszáról. „Orbán vagyok én is, de szégyellem” – a Fidesz magára hagyta Dél-Békést, de a falvakon még bukhatja a győzelmet a Tisza.
Az utolsó utáni pillanatban bukta el a vb-pótselejtezőt a magyar válogatott. Egy végig kontrollált meccset vesztettünk el a 96. percben, így megint nem lesz ott a világbajnokságon a magyar válogatott. Marco Rossi azt mondta, ő az elsőszámú felelős, és nagyon szomorú.
A mesterlövészek Szarajevó ostromának kegyetlen szimbólumaivá váltak. Az olasz ügyészség most azért indított vizsgálatot, mert felmerült, az ostrom néhány legszörnyűbb gyilkosságát nem katonák követték el, hanem olyan kívülállók, akik szórakozásként tekintettek a háborúra, és fizettek azért, hogy civileket ölhessenek.
Már Amerikában is úgy látják: bárki nyeri a választást, jövőre költségvetési megszorításokra lesz szükség. Amerika nem enged a szerbiai olajcég elleni szankciókból, és ezzel helyzetbe hozza a MOL-t. Csak az elsüllyedő törpeállam elnöke mert beszólni a klímaváltozást tagadó Trumpnak.
Az internet egyre többek számára csak pár óriásvállalat platformját jelenti, és a nagy techcégek nyíltan vissza is élnek ezzel a hatalmukkal. A veterán techjogvédő, Cory Doctorow alkotta meg az internet elszaródásának elméletét, ami annyira népszerű lett, hogy most könyvben is megírta. Ezúttal már kiutakat is kínálva.
ByeAlexet kipécézték, Orbán kínaiban, nyugdíj helyett Himars, felszólalás a szaunázóbűnözés ügyében, kamupárt-spektrum és -klaszter, utolsó elsőzők, egy kupica Salmiakki, csak az íze kedvéért, szmog. Ja, és lesz élő! (De Orbán gépén ki a Leslie Nielsen?)
A Tisza kampányában „nagyon nagyban játszanak majd az átlagemberek”, de azért erős központi irányításra számíthatnak. A jelöltaspiránsok már tudják, hogy kiket jelentenek be hétfőn. Egyikük eddig 2 milliót tett a felkészülésbe.
Úgy tudjuk, a Tisza jelöltjei között lesznek független polgármesterek is, ugyanakkor Pintér Bence esetleges csatlakozását egyik fél sem hozta szóba.
Azt nyilatkozta, nem bánt meg semmit a tavasszal történteket illetően, továbbra is akasztaná a hazaárulókat. Úgy tudjuk, végül nem engedték be a fideszes helyszínre.
A 19 éves nyíregyházi Szabó Bernadettet több mint 70 késszúrással ölték meg 2009-ben Amszterdamban. A gyilkosság megrázta Hollandiát, a nőről 2012-ben film, most podcast készült. A rendőrség különleges módszerrekkel igyekezett az elkövető nyomára bukkanni, most egy dupla DNS-egyezés adhat reményt.
És azt is, hogyan döntene, ha az ő szavazatán múlna a tiszás vagy fideszes többség.
Orosháza a rendszerváltás óta csúszik lefelé, az ipar leépítése miatt elvándorlással küzdő városnak a Fidesz sem segített. A kormánypárt 2024-ben elvesztette a polgármesteri pozíciót, azóta az orosházi közhangulat ellene fordult. A Fidesz csak a falvakban bízhat, de a választókerület esélyese így is a Tisza.
Mennyire fáj most a szíved? Nagyon - nyilatkozta Szoboszlai.
Elcsuklott a hangja, aztán abbahagyta az interjút az elbukott világbajnoki selejtezőn után az MLSZ elnöke.
Nem felejt a Magyarországról nyáron kitiltott rapbanda.
Figyelem, úgynevezett közmédia: BÁRKI. Egy esetleges Tisza-győzelemről is lényegében ugyanazt mondták, mint ami miatt a kormány és propagandája nekiment a múlt héten egy magyar banki elemzőnek.
Állítólag már zajlanak az egyeztetések, amelyek a washingtoni tárgyalások után gyorsult fel az oroszok és a magyarok között. Ha a MOL belép, akkor a szerb állammal és a kisrészvényesekkel együtt 55,07 százalékos többséget szerez, a maradék a Gazpromé.
Tuvalu kisebb, mint Tiszafüred, de nem ijedtek meg az amerikai elnöktől. Az óceánok emelkedése miatt az egész ország megsemmisülhet.
