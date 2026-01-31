Borízű hang #255 [hosszú]: A háttérthatalom együgyű pártja

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az emberiség szellemi és morális haladásának zálogát nyíltan zászlóshajójára tűző műsorunk homlokterében ezúttal is parádés, a maguk nemében egyedülálló ötletekkel ismét tele a padlás. Ezúton kívánjuk fölhívni az arra egyébként érdemtelen illetékesek figyelmét.

00:53 A Blackrock szponzorálásával. A kínai néni és a tisztogatás. A szívószálpápa rendszáma.

05:47 Breaking: Humanisták.

07:21 Jakab Péter Borsod 01-ben. Life coach lennél inkább, vagy DK-s? Így múljon el minden náci! Nem maradt hely a Fidesztől jobbra.

12:30 Hiller haver nem adja fel. A HVG MSZP-tesztje. Antiszemita plakátrongolás a XI. kerületben.

17:09 Kínaiak, kecskék, birkák, hüvelyesek, kézjelek.

20:09 Lázár János és a cigányok. Lázár János szavainak hatása Tiszaburán. Az említett Fabók Bálint-cikk a sikeres cigányokról.

27:33 Fasizmus és földtulajdon. Macskakaparós sorsjegy és Brunello Cuccinelli.

32:26 Kvíz: TFR. A kínai egykepolitika vége.

36:43 Ivan Krasztev és a szláv népesedési háború. A kollektív parkolási képességek szerepe a geopolitikai játszmákban, különös tekintettel Tajvan lerohanására. Rommel és Guderian bezzeg tudtak párhuzamosan parkolni!

44:50 Honosítások a 2030-as vébére.

47:23 A legtávolabbi hallgató. Randevúk szociológusokkal és gyökerekkel.

51:02 Visszatér a Heti hetes. Új idők új Bajor Imréje. Amikor Simicska szerint Orbán meg akarta venni az RTL-t, csak nem volt pénze.

56:28 Vitézy Dávid és a KRESZ.

59:59 Együgyű párt a drogmentes rendőrségért.

