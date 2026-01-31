Borízű hang #255 [hosszú]: A háttérthatalom együgyű pártja

podcast
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az emberiség szellemi és morális haladásának zálogát nyíltan zászlóshajójára tűző műsorunk homlokterében ezúttal is parádés, a maguk nemében egyedülálló ötletekkel ismét tele a padlás. Ezúton kívánjuk fölhívni az arra egyébként érdemtelen illetékesek figyelmét.

  • 00:53 A Blackrock szponzorálásával. A kínai néni és a tisztogatás. A szívószálpápa rendszáma.
  • 05:47 Breaking: Humanisták.
  • 07:21 Jakab Péter Borsod 01-ben. Life coach lennél inkább, vagy DK-s? Így múljon el minden náci! Nem maradt hely a Fidesztől jobbra.
  • 12:30 Hiller haver nem adja fel. A HVG MSZP-tesztje. Antiszemita plakátrongolás a XI. kerületben.
  • 17:09 Kínaiak, kecskék, birkák, hüvelyesek, kézjelek.
  • 20:09 Lázár János és a cigányok. Lázár János szavainak hatása Tiszaburán. Az említett Fabók Bálint-cikk a sikeres cigányokról.
  • 27:33 Fasizmus és földtulajdon. Macskakaparós sorsjegy és Brunello Cuccinelli.
  • 32:26 Kvíz: TFR. A kínai egykepolitika vége.
  • 36:43 Ivan Krasztev és a szláv népesedési háború. A kollektív parkolási képességek szerepe a geopolitikai játszmákban, különös tekintettel Tajvan lerohanására. Rommel és Guderian bezzeg tudtak párhuzamosan parkolni!
  • 44:50 Honosítások a 2030-as vébére.
  • 47:23 A legtávolabbi hallgató. Randevúk szociológusokkal és gyökerekkel.
  • 51:02 Visszatér a Heti hetes. Új idők új Bajor Imréje. Amikor Simicska szerint Orbán meg akarta venni az RTL-t, csak nem volt pénze.
  • 56:28 Vitézy Dávid és a KRESZ.
  • 59:59 Együgyű párt a drogmentes rendőrségért.

Kedves, drága hallgató! A Borízű hang a 444-ből él, a 444 pedig az olvasókból, elsősorban az előfizetőkből. Fizessen elő a 444-re, és hallgassa a Borízű hang teljes, hosszú változatát! Ez csak az előfizetők, egész pontosan a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai számára elérhető. Ők már most, a fizetőfal alatt hallgathatják a friss adást, az ingyenes, rövidebb változatot egy nappal később tesszük közzé.

(Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)

%

Csatlakozz most akár fél áron a Körhöz, hogy hozzáférj minden műsorunkhoz!

Ezt az adást csak Belső kör és Közösség csomagjainkkal érheted el.

Kövesd velünk 2026-ot!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
podcast szívószálpápa borízű hang antiszemitizmus Csang tábornok vona gábor tiszabura DK kresz-módosítás jakab péter ivan krasztev humanisták brunello cucinelli Dobrev Klára cigányság kína heti hetes vitézy dávid cigányozás Lázár János blackrock
Kapcsolódó cikkek

Nem indulnak a választáson a Humanisták

Sem egyéniben, sem listán.

Molnár Kristóf
POLITIKA