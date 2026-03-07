Hétvégi olvasnivalók rakétákról, razziákról és a rendszerváltás lehetőségeiről

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb anyagaival. Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Az élet itthon

Magyar Péter Kazincbarcikán 2025. április 1-jén Fotó: FERENC ISZA/AFP

Hetek vannak hátra a választásokig, sűrűek lettek a mindennapok. Hétfőn jelent meg riportunk a Tisza kampányáról, amihez több mint tíz órát interjúztunk három tiszás képviselőjelölttel és önkéntesekkel az ország három különböző pontján. Írtunk arról is, hogy Orbán Viktor ebben a kampányban olyan dolgokat csinál, amiket korábban nem szokott, és térképen mutattuk meg, hogy Orbán, Lázár és Szijjártó hárman jutnak el annyi helyre, mint Magyar Péter egyedül. Vasárnap amúgy lesz az utolsó időközi választás az országos választás előtt, Kazincbarcikán, ahol a Fidesz számít a harmadik erőnek. Jártunk emellett Kocsis Máté tabi fórumán, elolvastuk a Magyar Péter lejáratását célzó új fideszes képregényt, és megnéztük azt is, hogy pontosan mi baja lett Orbánnak hirtelen a németekkel.

A hét második felére aztán új helyzet lett a kampányban Zelenszkij mondatai után, melyekkel váratlan ajándék hullhatott a Fidesz ölébe. És kiderült az is, hogy Putyin bizalmi emberei is Budapestre jöttek, hogy segítsenek megnyerni a Fidesznek a választást, ezért megnéztük, mire jutottak, amikor legutóbb Moldovában kavartak.

Nem feltétlen szorosan a kampányhoz kapcsolódott, de

Razzia

Október 23-án a Kossuth térre néző lakásból kikiabálva fejezte ki ellenvéleményét néhány fiatal a miniszterelnök beszéde alatt. Videóriportunkban bemutattuk, hogy ezután rendőrök mentek fel hozzájuk, nyomozás indult, garázdasággal gyanúsítják őket.

Vita

Hétfőn zajlott az élő Helyzet: van!-vita a választások lehetséges kimeneteléről. Szily László szerint Orbán elkövette a legnagyobb hibáját, amikor figyelmen kívül hagyta a magyar választókat világpolitikai ambíciói miatt. Uj Péter ezzel szemben azt gondolja, az Orbán-rendszer jellegéből adódik, hogy nem veszíthetnek választáson.

Háború

Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

A hét nagy világpolitikai történése természetesen a múlt hétvégén indult, Irán elleni amerikai-izraeli háború volt, ami az iráni válasz miatt gyorsan regionális háborúvá terebélyesedett. Amellett, hogy minden nap követtük az aktuális fejleményeket, írtunk arról is, hogy hiába tűnik nagyon erősnek az Egyesült Államok, még nekik sincs végtelen lőszerük, hogy mennyire lehetetlen feladat pusztán légierővel rezsimváltást elérni, hogy mennyire sokba kerül nekik ez az egész, és hogy egy általános iskola lebombázása lett a háború eddigi legvéresebb támadása, amiért egyelőre senki sem vállalta a felelősséget.

Foglalkoztunk részletesen azzal is, hogy hogyan kerültek váratlanul nehéz helyzetbe az Öböl menti országok, valamint hogy a háború csak tovább erősíti a kínai–orosz szövetséget, és hogy évtizedes dogmákat dönt meg Macron nukleáris doktrínája, ami a háború hatására alakul a szemünk előtt.

Egyáltalán nem kapcsolódik szorosan a tárgyhoz, de talán még leginkább ebbe a blokkba passzol, hogy részletesen írtunk Václav Havel alakjáról, akiről legutóbb a kanadai miniszterelnök híressé vált davosi beszéde után kezdtek el megint sokan beszélni.

Tyúkól

Fotó: Kiss Bence / 444

Lehet jól élni magyarként egy másik országban? Elég az iskolai szünet arra, hogy bepótoljuk a hiányzó otthoni élményeket és ízeket? A Tyúkól legutóbbi epizódjában Durica Katarinával beszélgettek arról, hogy élte meg ő és a családja a költözést, és hogyan kapcsolódnak a magyarsághoz Brüsszelben.