Marhaságok és trükkös csalások

Az élet itthon

Folytatódott választási előtti országjáró riportsorozatunk: ezúttal Boldog István egykori választókerületében, a Törökszentmiklós központú körzetben jártunk, ahol kiélezett küzdelemre számítanak a városok polgármesterei.

Volt csütörtökön kormányinfó, ami váratlanul érdekesen alakult, miután Gulyás Gergely a mi kérdésünkre válaszolva azt mondta, hogy ha Trump kérné, a kormány megfontolná, hogy segítsünk a Hormuzi-szoros felszabadításában. Az előző választás idején egy hasonló tartalmú mondat miatt esett neki a kormánypropaganda Márki-Zay Péternek, és nem csoda, hogy Magyar Péter is hamar támadni kezdte a minisztert, akinek a szavait este Orbán Viktor annyival intézte el, hogy marhaság.

Tegnap megszakadt Orbán Viktor országjárása, mert uniós csúcs volt, ahol a magyar miniszterelnök és Fico sem támogatta az uniós csúcs Ukrajnáról szóló határozatait, azaz továbbra is blokkolják az Ukrajnának szánt hitelt, amire Orbán egyszer már rábólintott. Orbán amúgy otthagyta Brüsszelben a tárgyalóasztalt, amikor Zelenszkij megjelent a képernyőn, Von der Leyen pedig a csúcs után arról beszélt, az Ukrajnának tett ígéretüket teljesíteni fogják, így vagy úgy.

Tegnap reggel írtunk a Matolcsy-féle jegybank eszetlenül drága felújításának részleteiről, napközben pedig közzé is tettük a kiperelt pdf-et, hátha olvasóink is ráakadnak még érdekes tételekre. Kocsis Máté amúgy egy fórumon arról beszélt, hogy ha igaz, amit az újságírók mondanak, Matolcsy Ádámnak börtönben a helye. És hír volt még, hogy

tömegesen buszoztatták a nyugdíjasokat Orbán dunaújvárosi fórumára,

Bencsik András pofán szeretné verni Magyar Pétert, amiért ellopta a Békemenet szent mozgalmát

a főváros olyan területekre is rendelt kaszálást, ahol valójában már nem nőhet fű,

és írtunk arról is, hogy a csalók már nem csak a naiv nyugdíjasokat célozzák, olyan élethű üzeneteket küldenek, hogy bárki áldozat lehet.

Generációk

Áprilisban meglepően magas arányban mehetnek el szavazni azok a fiatalok, akik már az Orbán-rendszerben szocializálódtak. Szabó Andrea szociológust kérdeztük arról, hogy áll a Z generáció a közélethez, és megnéztük azt is, hogyan vesznek részt a kampányban az ifjúsági szervezetek.

Háború



Miután az elmúlt napokban komoly találatok érték az iráni és a regionális energetikai infrastruktúrát is, tegnapra az eddigiekhez képest is kilőtt az olaj és a gáz ára. Mi részletesen írtunk arról, hogy a háború miatt eddig csak messzebb került az irániaktól a szabadság, hiszen a diktatúra keményebb lett, és már az amerikaiak és az izraeliek sem hisznek abban, hogy most megdönthető.

Hír volt még, hogy Izrael először támadott iráni hadihajókat a Kaszpi-tengeren, hogy a Pentagon több mint 200 milliárd dollárt kérne az iráni háború finanszírozására, és hogy az amerikai kormány enyhíthet a már tengeren lévő iráni olajra vonatkozó szankciókon, valamint beszámoltunk arról is, hogy nehéz feladat elé állítja a Trump-barát európai szélsőjobbot az iráni háború.

Szintén írtunk arról, hogy az amerikai tiltás ellenére orosz olajszállítmányok indultak Kubába, valamint hogy Trumphoz készül az amerikai szankciókkal sújtott fehérorosz elnök, és hogy Dánia januárban tényleges amerikai támadásra készült.

A nap legszórakoztatóbb és egyben elkeserítőbb sztorija pedig Litvániából érkezett, ahol a magyar Külügy nevében hívták fel az antiszemita megszólalásairól is ismert szélsőjobbos pártot, így pedig gyanús bizniszekre és a magyar nagykövetséggel való kapcsolatokra derült fény.

Tyúkól

Volt idő, amikor mindenki a kis kovászát nevelgette. De ha nem vagyunk bezárva, akkor is marad kapacitás a kovászolásra? De mi szól egyáltalán mellette, tette fel a kérdést a Tyúkól legújabb epizódja.