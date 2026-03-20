Marhaságok és trükkös csalások

Jó reggelt, itt a napindító hírlevelünk, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel, cikkeivel. Például ezzel a néggyel:
Folytatódott választási előtti országjáró riportsorozatunk: ezúttal Boldog István egykori választókerületében, a Törökszentmiklós központú körzetben jártunk, ahol kiélezett küzdelemre számítanak a városok polgármesterei.
Volt csütörtökön kormányinfó, ami váratlanul érdekesen alakult, miután Gulyás Gergely a mi kérdésünkre válaszolva azt mondta, hogy ha Trump kérné, a kormány megfontolná, hogy segítsünk a Hormuzi-szoros felszabadításában. Az előző választás idején egy hasonló tartalmú mondat miatt esett neki a kormánypropaganda Márki-Zay Péternek, és nem csoda, hogy Magyar Péter is hamar támadni kezdte a minisztert, akinek a szavait este Orbán Viktor annyival intézte el, hogy marhaság.
Tegnap megszakadt Orbán Viktor országjárása, mert uniós csúcs volt, ahol a magyar miniszterelnök és Fico sem támogatta az uniós csúcs Ukrajnáról szóló határozatait, azaz továbbra is blokkolják az Ukrajnának szánt hitelt, amire Orbán egyszer már rábólintott. Orbán amúgy otthagyta Brüsszelben a tárgyalóasztalt, amikor Zelenszkij megjelent a képernyőn, Von der Leyen pedig a csúcs után arról beszélt, az Ukrajnának tett ígéretüket teljesíteni fogják, így vagy úgy.
Tegnap reggel írtunk a Matolcsy-féle jegybank eszetlenül drága felújításának részleteiről, napközben pedig közzé is tettük a kiperelt pdf-et, hátha olvasóink is ráakadnak még érdekes tételekre. Kocsis Máté amúgy egy fórumon arról beszélt, hogy ha igaz, amit az újságírók mondanak, Matolcsy Ádámnak börtönben a helye. És hír volt még, hogy
Áprilisban meglepően magas arányban mehetnek el szavazni azok a fiatalok, akik már az Orbán-rendszerben szocializálódtak. Szabó Andrea szociológust kérdeztük arról, hogy áll a Z generáció a közélethez, és megnéztük azt is, hogyan vesznek részt a kampányban az ifjúsági szervezetek.
Miután az elmúlt napokban komoly találatok érték az iráni és a regionális energetikai infrastruktúrát is, tegnapra az eddigiekhez képest is kilőtt az olaj és a gáz ára. Mi részletesen írtunk arról, hogy a háború miatt eddig csak messzebb került az irániaktól a szabadság, hiszen a diktatúra keményebb lett, és már az amerikaiak és az izraeliek sem hisznek abban, hogy most megdönthető.
Hír volt még, hogy Izrael először támadott iráni hadihajókat a Kaszpi-tengeren, hogy a Pentagon több mint 200 milliárd dollárt kérne az iráni háború finanszírozására, és hogy az amerikai kormány enyhíthet a már tengeren lévő iráni olajra vonatkozó szankciókon, valamint beszámoltunk arról is, hogy nehéz feladat elé állítja a Trump-barát európai szélsőjobbot az iráni háború.
Szintén írtunk arról, hogy az amerikai tiltás ellenére orosz olajszállítmányok indultak Kubába, valamint hogy Trumphoz készül az amerikai szankciókkal sújtott fehérorosz elnök, és hogy Dánia januárban tényleges amerikai támadásra készült.
A nap legszórakoztatóbb és egyben elkeserítőbb sztorija pedig Litvániából érkezett, ahol a magyar Külügy nevében hívták fel az antiszemita megszólalásairól is ismert szélsőjobbos pártot, így pedig gyanús bizniszekre és a magyar nagykövetséggel való kapcsolatokra derült fény.
Volt idő, amikor mindenki a kis kovászát nevelgette. De ha nem vagyunk bezárva, akkor is marad kapacitás a kovászolásra? De mi szól egyáltalán mellette, tette fel a kérdést a Tyúkól legújabb epizódja.
Ajánló: A Kormányinfón arról is érdeklődtünk, segítenénk-e Trumpnak az iráni háborújában, és mit gondolnak arról, hogy a Tisza-ellenes kampányuk alapjáról, az indexes dokumentumról kiderült, hogy kamu az egész.
A hírek szerint az EU-csúcson 20 ország vezetője szólalt fel és ítélte el Orbánt, amiért visszavonta támogatását az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitel kapcsán.
Az amerikai elnök meghívta Lukasenkót a Béketanács egyik ülésére, ő pedig megerősítette, hogy ott lesz.
Közlekedési bírságról szóló SMS-ek, Booking-foglalások, amikhez meg kell erősítenünk a bankkártyánk adatait. Olvasóink egyre gyakrabban tapasztalják ezeket a csaló üzeneteket, amelyeket egyre nehezebb felismerni a mesterséges intelligencia miatt.
A pálya széléről figyelt. A beszámolók szerint nyugtalanul járkált és időnként hangosan puffogott.
A stratégia lényege az volt, hogy több nemzet katonai jelenlétével növeljék egy esetleges amerikai beavatkozás politikai és katonai költségét, ezzel elrettentve Washingtont.
Közzétesszük az MNB-től kiperelt több mint 500 oldalas tételes listát a székházfelújítás százmilliárdos költségeiről. Túlzott luxus vagy puritán elegancia? Segíts eldönteni!
A diktatúra keményebb lett, az amerikaiak és az izraeliek sem hisznek abban, hogy most megdönthető. Az iráni ellenzékiek a rezsimet ugyan gyűlölik, de a hazájukat szeretik, és ha az előbbi megdöntése csak az utóbbi porig rombolásával együtt valósítható meg, lehet, hogy inkább nem kérnek belőle.
A térséget Oroszország is használja tengeri szállítmányozásra, valamint fegyvercsempészetre.
Továbbra is komoly kérdések övezik a Budapesti Közművek belső ellenőrzési főosztályának gyors felszámolását, több lezáratlan ügy maradt a zöldfelület-karbantartási szerződések között.
Márki-Zay Péter egykori miniszterelnök-jelölt felidézte, hogy 2022-ben őt egy ugyanilyen kijelentés miatt „nyírta Orbán”.
A Meta szerinte szándékosan beleavatkozik a magyar politikába, és „van egy cenzúra, ami Magyarországot és a magyar kormányt is érinti”, amit Trump „már megszüntetett Amerikában, de úgy tűnik, Európában ezt még nem sikerült megszünteti”.
Magyar Péter egyből rárepült a miniszter szavaira, ami nem csoda: Márki-Zay Péter négy éve egy hasonló kijelentés miatt elképesztő háborúpártizást kapott a nyakába.
A helyzet kezd ahhoz hasonlítani, mint amikor a Szovjetunió a hidegháború idején nagy reményeket fűzött Európa kommunista pártjaihoz, amíg 1956 és 1968 le nem rombolta ezek támogatottságát.
Több beszámoló is van a buszoztatásról, amihez a buszokat az érkezők szerint a Fidesz fizette.
Magas rangú kormányzati tisztviselők szerint kevés az esély arra, hogy a Kongresszus jóváhagy egy ekkora összeget.
„Ha lesz tengerünk és hajónk, majd megfontoljuk” – mondta a miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcs után.
A Kreml szóvivője néhány napja azt mondta, Oroszország „készen áll minden lehetséges segítséget megadni” Kubának. Trump ugyanis fokozza a nyomást az országon.
Boldog István egykori választókerületében, a Törökszentmiklós központú körzetben kiélezett küzdelemre számítanak a városok polgármesterei. Ők kimaradnak a kampányból, de reformokat várnak a leendő kormánytól, mert szerintük a háziorvosok helyzete és az önkormányzati finanszírozás is tarthatatlan.
Jogerősen pert nyertünk az MNB ellen: ki kellett adniuk, mi alapján és mire költöttek el 105 milliárd forintot a székházfelújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.
És ha ez nem lenne elég, Magyar Péter ráadásul robotemberhangon szónokol!
António Costa szerint „minden vezetőnek tartania kell a szavát, és senki sem zsarolhatja az Európai Tanácsot, senki sem zsarolhatja az Európai Unió intézményeit”.
A Fidesz frakcióvezetője szerint „a felfoghatatlan luxusköltések a Magyar Nemzeti Bank székházának felújításánál magyarázatra és büntetőjogi eljárásra szorulnak”.
Egy nap alatt több mint 30 százalékkal nőtt a gázár, miután Irán az Öböl menti infrastruktúrát vette célba válaszul az izraeli csapásokra. A szaúdiak figyelmeztettek: véges a türelem.
Szerinte ezzel 140 millió hordó olaj kerülhetne a piacokra, ami segítene alacsonyan tartani az árakat a következő 10-14 napban.