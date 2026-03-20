Marhaságok és trükkös csalások

reggel 4

Jó reggelt, itt a napindító hírlevelünk, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel, cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Folytatódott választási előtti országjáró riportsorozatunk: ezúttal Boldog István egykori választókerületében, a Törökszentmiklós központú körzetben jártunk, ahol kiélezett küzdelemre számítanak a városok polgármesterei.

Volt csütörtökön kormányinfó, ami váratlanul érdekesen alakult, miután Gulyás Gergely a mi kérdésünkre válaszolva azt mondta, hogy ha Trump kérné, a kormány megfontolná, hogy segítsünk a Hormuzi-szoros felszabadításában. Az előző választás idején egy hasonló tartalmú mondat miatt esett neki a kormánypropaganda Márki-Zay Péternek, és nem csoda, hogy Magyar Péter is hamar támadni kezdte a minisztert, akinek a szavait este Orbán Viktor annyival intézte el, hogy marhaság.

Tegnap megszakadt Orbán Viktor országjárása, mert uniós csúcs volt, ahol a magyar miniszterelnök és Fico sem támogatta az uniós csúcs Ukrajnáról szóló határozatait, azaz továbbra is blokkolják az Ukrajnának szánt hitelt, amire Orbán egyszer már rábólintott. Orbán amúgy otthagyta Brüsszelben a tárgyalóasztalt, amikor Zelenszkij megjelent a képernyőn, Von der Leyen pedig a csúcs után arról beszélt, az Ukrajnának tett ígéretüket teljesíteni fogják, így vagy úgy.

Tegnap reggel írtunk a Matolcsy-féle jegybank eszetlenül drága felújításának részleteiről, napközben pedig közzé is tettük a kiperelt pdf-et, hátha olvasóink is ráakadnak még érdekes tételekre. Kocsis Máté amúgy egy fórumon arról beszélt, hogy ha igaz, amit az újságírók mondanak, Matolcsy Ádámnak börtönben a helye. És hír volt még, hogy

Generációk

Áprilisban meglepően magas arányban mehetnek el szavazni azok a fiatalok, akik már az Orbán-rendszerben szocializálódtak. Szabó Andrea szociológust kérdeztük arról, hogy áll a Z generáció a közélethez, és megnéztük azt is, hogyan vesznek részt a kampányban az ifjúsági szervezetek.

Háború


Fotó: ATTA KENARE/AFP

Miután az elmúlt napokban komoly találatok érték az iráni és a regionális energetikai infrastruktúrát is, tegnapra az eddigiekhez képest is kilőtt az olaj és a gáz ára. Mi részletesen írtunk arról, hogy a háború miatt eddig csak messzebb került az irániaktól a szabadság, hiszen a diktatúra keményebb lett, és már az amerikaiak és az izraeliek sem hisznek abban, hogy most megdönthető.

Hír volt még, hogy Izrael először támadott iráni hadihajókat a Kaszpi-tengeren, hogy a Pentagon több mint 200 milliárd dollárt kérne az iráni háború finanszírozására, és hogy az amerikai kormány enyhíthet a már tengeren lévő iráni olajra vonatkozó szankciókon, valamint beszámoltunk arról is, hogy nehéz feladat elé állítja a Trump-barát európai szélsőjobbot az iráni háború.

Szintén írtunk arról, hogy az amerikai tiltás ellenére orosz olajszállítmányok indultak Kubába, valamint hogy Trumphoz készül az amerikai szankciókkal sújtott fehérorosz elnök, és hogy Dánia januárban tényleges amerikai támadásra készült.

A nap legszórakoztatóbb és egyben elkeserítőbb sztorija pedig Litvániából érkezett, ahol a magyar Külügy nevében hívták fel az antiszemita megszólalásairól is ismert szélsőjobbos pártot, így pedig gyanús bizniszekre és a magyar nagykövetséggel való kapcsolatokra derült fény.

Tyúkól

Illusztráció: Kiss Bence/444

Volt idő, amikor mindenki a kis kovászát nevelgette. De ha nem vagyunk bezárva, akkor is marad kapacitás a kovászolásra? De mi szól egyáltalán mellette, tette fel a kérdést a Tyúkól legújabb epizódja.

Budapesti pranken röhög Litvánia: Szijjártóék nevében verték át a Fidesz szélsőjobbos szövetségesét

„Halló, itt Tristan!” A magyar Külügy nevében hívták fel az antiszemita megszólalásairól is ismert litván pártot, gyanús bizniszekre és a magyar nagykövetséggel való kapcsolatokra derült fény.

Kolozsi Ádám
külföld

Tyúkól #64: Kovászolok, tehát vagyok?

Volt idő, amikor mindenki a kis kovászát nevelgette. De ha nem vagyunk bezárva, akkor is marad kapacitás a kovászolásra? Mi szól egyáltalán mellette?

Diószegi-Horváth Nóra, Boros Katinka, Kun Zsuzsi
podcast
Videó

Szembesítettük Gulyás Gergelyt azzal, hogy hazugságot terjesztett a tiszás menetre odavitt ukrán zászlóról

Ajánló: A Kormányinfón arról is érdeklődtünk, segítenénk-e Trumpnak az iráni háborújában, és mit gondolnak arról, hogy a Tisza-ellenes kampányuk alapjáról, az indexes dokumentumról kiderült, hogy kamu az egész.

Botos Tamás, Herczeg Márk
video

Orbán Viktor és Robert Fico sem támogatta az uniós csúcs Ukrajnáról szóló határozatait

A hírek szerint az EU-csúcson 20 ország vezetője szólalt fel és ítélte el Orbánt, amiért visszavonta támogatását az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitel kapcsán.

Székely Sarolta
külföld

Donald Trumphoz készül az amerikai szankciókkal sújtott fehérorosz elnök

Az amerikai elnök meghívta Lukasenkót a Béketanács egyik ülésére, ő pedig megerősítette, hogy ott lesz.

Székely Sarolta
külföld

A csalók már nem csak a naiv nyugdíjasokat célozzák, olyan élethű üzeneteket küldenek, hogy bárki áldozat lehet

Közlekedési bírságról szóló SMS-ek, Booking-foglalások, amikhez meg kell erősítenünk a bankkártyánk adatait. Olvasóink egyre gyakrabban tapasztalják ezeket a csaló üzeneteket, amelyeket egyre nehezebb felismerni a mesterséges intelligencia miatt.

Fődi Kitti
bűnügy

Orbán otthagyta Brüsszelben a tárgyalóasztalt, amikor Zelenszkij megjelent a képernyőn

A pálya széléről figyelt. A beszámolók szerint nyugtalanul járkált és időnként hangosan puffogott.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Dánia januárban tényleges amerikai támadásra készült: vérkészítményeket szállítottak Grönlandra, és felkészültek a leszállópályák felrobbantására

A stratégia lényege az volt, hogy több nemzet katonai jelenlétével növeljék egy esetleges amerikai beavatkozás politikai és katonai költségét, ezzel elrettentve Washingtont.

Inkei Bence
külföld

Böngészd velünk a high tech konyhatechnológia, kifinomult márványok és arany vécékefék listáját!

Közzétesszük az MNB-től kiperelt több mint 500 oldalas tételes listát a székházfelújítás százmilliárdos költségeiről. Túlzott luxus vagy puritán elegancia? Segíts eldönteni!

Haász János
belföld

A háború miatt eddig csak messzebb került az irániaktól a szabadság

A diktatúra keményebb lett, az amerikaiak és az izraeliek sem hisznek abban, hogy most megdönthető. Az iráni ellenzékiek a rezsimet ugyan gyűlölik, de a hazájukat szeretik, és ha az előbbi megdöntése csak az utóbbi porig rombolásával együtt valósítható meg, lehet, hogy inkább nem kérnek belőle.

Bede Márton
külföld

Izrael először támadott iráni hadihajókat a Kaszpi-tengeren

A térséget Oroszország is használja tengeri szállítmányozásra, valamint fegyvercsempészetre.

Benics Márk
külföld

A főváros olyan területekre is rendelt kaszálást, ahol valójában már nem nőhet fű

Továbbra is komoly kérdések övezik a Budapesti Közművek belső ellenőrzési főosztályának gyors felszámolását, több lezáratlan ügy maradt a zöldfelület-karbantartási szerződések között.

Inkei Bence
Budapest

Magyar Péter továbbra is követeli, hogy Orbán Viktor magyarázza meg Gulyás Gergely „háborús mondatát”

Márki-Zay Péter egykori miniszterelnök-jelölt felidézte, hogy 2022-ben őt egy ugyanilyen kijelentés miatt „nyírta Orbán”.

Székely Sarolta
POLITIKA

Gulyás szerint a Facebook algoritmusát úgy állítják be, hogy a Tiszát segítsék

A Meta szerinte szándékosan beleavatkozik a magyar politikába, és „van egy cenzúra, ami Magyarországot és a magyar kormányt is érinti”, amit Trump „már megszüntetett Amerikában, de úgy tűnik, Európában ezt még nem sikerült megszünteti”.

Mészáros Juli
POLITIKA

Gulyás Gergely szerint ha Trump kérné, megfontolnánk, hogy segítsünk a Hormuzi-szoros felszabadításában

Magyar Péter egyből rárepült a miniszter szavaira, ami nem csoda: Márki-Zay Péter négy éve egy hasonló kijelentés miatt elképesztő háborúpártizást kapott a nyakába.

Takács Lili
belföld

Nehéz feladat elé állítja a Trump-barát európai szélsőjobbot az iráni háború

A helyzet kezd ahhoz hasonlítani, mint amikor a Szovjetunió a hidegháború idején nagy reményeket fűzött Európa kommunista pártjaihoz, amíg 1956 és 1968 le nem rombolta ezek támogatottságát.

Inkei Bence
külföld

Tömegesen buszoztatták a nyugdíjasokat Orbán dunaújvárosi fórumára

Több beszámoló is van a buszoztatásról, amihez a buszokat az érkezők szerint a Fidesz fizette.

Takács Lili
POLITIKA

A Pentagon több mint 200 milliárd dollárt kérne az iráni háború finanszírozására

Magas rangú kormányzati tisztviselők szerint kevés az esély arra, hogy a Kongresszus jóváhagy egy ekkora összeget.

Benics Márk
külföld

Orbán marhaságnak nevezte Gulyás Gergely kijelentését, miszerint megfontolnánk, hogy segítsünk Trumpnak a Hormuzi-szoros felszabadításában

„Ha lesz tengerünk és hajónk, majd megfontoljuk” – mondta a miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcs után.

Benics Márk
POLITIKA

Az amerikai tiltás ellenére orosz olajszállítmányok indultak Kubába

A Kreml szóvivője néhány napja azt mondta, Oroszország „készen áll minden lehetséges segítséget megadni” Kubának. Trump ugyanis fokozza a nyomást az országon.

Székely Sarolta
külföld
Videó

Felnőtt egy politikai generáció, ami már az Orbán-rendszerrel szemben határozza meg magát

Áprilisban meglepően magas arányban mehetnek el szavazni azok a fiatalok, akik már az Orbán-rendszerben szocializálódtak. Szabó Andrea szociológust kérdeztük arról, hogy áll a Z generáció a közélethez, és megnéztük azt is, hogyan vesznek részt a kampányban az ifjúsági szervezetek.

Bokros Dorka, Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
video

„Ha a Tisza sokat mozog a hátralévő hetekben, nem lehetetlen, hogy itt is nyerjen”

Boldog István egykori választókerületében, a Törökszentmiklós központú körzetben kiélezett küzdelemre számítanak a városok polgármesterei. Ők kimaradnak a kampányból, de reformokat várnak a leendő kormánytól, mert szerintük a háziorvosok helyzete és az önkormányzati finanszírozás is tarthatatlan.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Matolcsy harmincmilliós budijától a járulékos költségek 8 milliárd forintjáig – kipereltük az MNB-székház százmilliárdos felújításának dokumentációját

Jogerősen pert nyertünk az MNB ellen: ki kellett adniuk, mi alapján és mire költöttek el 105 milliárd forintot a székházfelújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.

Haász János
gazdaság

Bencsik András pofán szeretné verni Magyar Pétert, amiért ellopta a Békemenet szent mozgalmát

És ha ez nem lenne elég, Magyar Péter ráadásul robotemberhangon szónokol!

Takács Lili
agybaj

Von der Leyen az Ukrajnának nyújtandó támogatásról: Ígéretünket teljesíteni fogjuk, így vagy úgy

António Costa szerint „minden vezetőnek tartania kell a szavát, és senki sem zsarolhatja az Európai Tanácsot, senki sem zsarolhatja az Európai Unió intézményeit”.

Mészáros Juli
külföld

Kocsis Máté: Ha igaz, amit az újságírók mondanak, Matolcsy Ádámnak börtönben a helye

A Fidesz frakcióvezetője szerint „a felfoghatatlan luxusköltések a Magyar Nemzeti Bank székházának felújításánál magyarázatra és büntetőjogi eljárásra szorulnak”.

Mészáros Juli
belföld

Katar kiutasította az iráni diplomatákat, kilőttek az európai gázárak az energetikai létesítményeit ért támadások miatt

Egy nap alatt több mint 30 százalékkal nőtt a gázár, miután Irán az Öböl menti infrastruktúrát vette célba válaszul az izraeli csapásokra. A szaúdiak figyelmeztettek: véges a türelem.

Benics Márk
külföld

Scott Bessent szerint az USA enyhíthet a már tengeren lévő iráni olajra vonatkozó szankciókon

Szerinte ezzel 140 millió hordó olaj kerülhetne a piacokra, ami segítene alacsonyan tartani az árakat a következő 10-14 napban.

Székely Sarolta
külföld