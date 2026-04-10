Van, aki felszántja az országot, meg van, aki nem

reggel 4

Jó reggelt! Napindító hírlevelünkben összeszedtük a legfontosabb csütörtöki cikkeket, híreket. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Magyar Péter feketeruhások helyett tömeget vitt a győri utcákra. A legfeszültebb helyzet az volt, amikor valaki elájult a tömegben és orvost kellett hozzá hívni. Az új magyar pártrendszer első számú nyertese: a zászlóárus.

Fotó: Németh Dániel/444

Fiatalok mentek búcsúzni Orbántól Debrecenbe: három nappal a választás előtt sokan voltak azok, akik már előre eltemették a rendszert, és még egyszer, utoljára a saját szemükkel is látni akarták a reményeik szerint 16 év után leköszönő miniszterelnököt. Semjén Zsolt nem szántja fel az országot.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Orbán rendszere visszafordíthatatlan legitimációs válságba került. A Tiszának nagy szüksége lenne a DK- és MKKP-szavazók támogatására is a biztos rendszerváltáshoz. Gesztust kellene tennie. Lehetséges-e politikai önkorlátozás gátlástalan ellenféllel szemben? Sik Domonkos véleménycikke.

Fotó: Németh Dániel/444

Nem ez lehetett Orbán győzelmi terve a választás előtti utolsó napokra. Éveken át a kormány diktálta a tempót, most viszont már a lépést is nehezen tudják tartani. Egymás után szállnak szembe a rendszerrel olyanok, akikről korábban ezt elképzelni se lehetett volna, miközben a kormány mintha azt sem tudná eldönteni, hogy terrorveszély van vagy húsvéti locsolás.

Forrás

Több ezer önkéntes megy vasárnap a legzűrösebb településekre, hogy jelenlétével akadályozza a szavazatvásárlásokat. Motorosok a szavazatszállítók nyomában, videózó civilek a telepeken: nem az emberek fogsorán akarnak rémüldözni, attól akarják megvédeni őket, hogy valakik ellopják a szavazataikat. Őrszemkiképzésen jártunk.

Kovács Dénes, az április 12-i választás egyik "őrszeme"

Az NVI közölte, szoros eredmény esetén csak a szavazást követő szombaton, 100 százalékos feldolgozottság mellett lehet ismert a választás végeredménye. Olvasónk annak ellenére kapott a romániai lakcímére levélszavazót, hogy arra nem is regisztrált. Mi több, mivel egy ideje Budapesten él, és néhány hete ott is lett állandó lakcíme, így elméletben két helyen is tudna szavazni.

Fotó: Kiss Bence

Hogy mostanság mit miért tett a kormány? Nem derült ki – ilyen volt a választások előtti utolsó Kormányinfó. A tájékoztató egyúttal rekordot is hozott a 444-nek: zsinórban harmadszor sem kaptunk szót.

Fotó: Botos Tamás/444

Magyarországon régi műemlék kastélyt venni és felújítani nem nagyon akar senki, főleg nem Borsodban. Kivéve, ha Rogán Antal ismerőseiről van szó, és a 120 éves kastély véletlenül pont Rogán Antal feleségének falujában van.

Fotó: Németh Dániel/444

A miniszterelnök és a Fidesz-holdudvar nem győzi segíteni, támogatni Donald Trumpot és környezetét, de annyit sem tudtak elintézni, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban: tíz év hízelgés után mindössze néhány kedves szóra futotta egy kihangosított telefonból Trumptól. Erről meg is kérdeztük Orbánt egy benzinkúton, szerinte az amerikai elnök ott volt.

Fotó: JONATHAN ERNST/AFP

Wáberer György árulónak tartja a Fidesz felső vezetését és muszájnak a rendszerváltást. A leggazdagabb magyarok közé tartozó üzletember szívesen fizetne vagyonadót is. Magyar Péter Sopronban: Elmegyünk Dubajba, Csádba, Amerikába, hazahozzuk a magyarok pénzét. Egy hónap után kurtán-furcsán elutasította a rendőrség, hogy nyomozást indítson a Mol bennfenteskereskedelem-gyanús ügyében.

Hír volt még:

Külföld

Az Izrael és a Hezbollah közötti háború eddigi legtöbb halálos áldozatát hozták a szerdai izraeli csapások Libanonban. Irán szerint Libanonra is kiterjed a tűzszünet, az USA és Izrael szerint nem. Veszélyben a tűzszünet, a Hormuzi-szoros újra lezárva, de a diplomácia is aktív.

Fotó: IBRAHIM AMRO/AFP

Donald Trump a Fehér Házban tartott megbeszélést a NATO-főtitkár Mark Ruttéval, aki próbálta meggyőzni az elnököt, hogy Amerika maradjon a NATO tagja. Meloni eltávolodik Trumptól, hogy mentse magát.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP
Kapcsolódó cikkek

vélemény

Az országos listás pártok jelöltjei közül senki sem lépett vissza csütörtökön a határidőig

A kutyapárt arra kérte a választóit, hogy egyéniben a Tisza jelöltjére szavazzanak és talpon maradt például Hadházy és Csárdi Budapesten.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Egy újabb kormánypárti előrejelzés szerint nemcsak Vitályos, Menczer és Németh Balázs, de Tuzson Bence is elbukja egyéniben a választást

Az Alapjogokért Központ előrejelzése szerint Németh Balázst az állításával szemben nem a DK-s, hanem a tiszás jelölt győzi le.

Haász János
belföld

Rendőrszakszervezet: A statisztikában nem látszik a létszámhiány, miközben egyre kevesebb az utcán szolgálatot teljesítő rendőr

Vízfejesedésről, központosításról és alacsony bérekről beszéltek a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet vezetői.

Bódog Bálint
belföld

Orbitálisat hazudnak Orbánék a legújabb plakátjukon

Megszaladt a szépítés a kormányzati kommunikációban az üzemanyagárakról.

Székely Sarolta
gazdaság

Videó

Márki-Zay az egykori ellenzékről: A fele hülye, a másik fele áruló, miért törődnél velük?

Az egykori miniszterelnök-jelölt Magyar Péter sikeréről, a Tisza ellenzékhez való viszonyáról értekezett a Politicónak.

Bódog Bálint
POLITIKA

Magyar Péter csádozással reagált a „geci nagy háborús” hangfelvételre

A 444 cikke nyomán Magyar arról beszélt, hogy a Honvédelmi Minisztérium 2025-ben közel 22 milliárdos kiadással számolt a csádi misszióra.

Bódog Bálint
belföld

Videó

De ott volt – mondta Orbán a 444-nek, amikor arról kérdeztük, hogy Trump nem jött el személyesen

Debreceni kampányeseménye előtt a benzinkúton futottunk össze a miniszterelnökkel.

Német Szilvi, Kristóf Balázs
video

Kurvaanyad1, Adolf, 1234567: több száz ilyen, és ehhez hasonló kormányzati jelszó kering az interneten a Bellingcat nyomozása szerint

Ezek a „bitang erős” jelszavak az interneten bárki számára elérhetők.

Takács Lili
belföld