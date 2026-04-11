„Balázs, told még pár napig, sokat segít, hogy a Tiszának kétharmada legyen”

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Ha nem nyer a Tisza, vége van. Az országnak” – mondta egy ötven pluszos pár férfi tagja Miskolcon, Magyar Péter színpadra lépése előtt nem sokkal a kérdésünkre, mi történik, ha a kutatások meggyőző fölénye ellenére mégsem nyer a Tisza Párt.

Ők nem tiszások, de ellenzékiek, azért jöttek, hogy nagyobb legyen a tömeg a téren. A férfi 100 százalékra mondta, hogy ha marad Orbán, ők elmennek. „Mindegy, hova, csak innen el.” Ennyire markáns véleményt csak tőlük hallottunk pénteken.

Miskolciak voltak, de olyanok is jöttek, akik 30-40 percet utaztak, hogy megnézzék Magyar Pétert. Volt, aki most látta élőben először. Az egyik tiszás mellényt viselő aktivista azt mondta, ide nem szerveztek telekocsit – mint a budapesti menetre –, nem is buszoztattak, mindenki maga jött.

Magyar Péter Miskolcon Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar járt Miskolcon korábban is, de a jelenlévők szerint most jóval nagyobb volt a Hősök terén és a környékén összegyűlt tömeg. Egy idő után az utat is lezárták a rendőrök. Az egyik tiszás aktivista úgy saccolta, harmadával többen voltak, mint legutóbb. Más településeken is tapasztalják, hogy jóval többen mennek utcára, mint a korábbi országjárásokon. Az egyik fiatal azt is mondta, most már jókedvűbbek is az emberek.